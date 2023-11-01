Закупівля продуктів для ЗСУ: які будуть зміни та хто займатиметься

Міністерство оборони України оголосило початок торгів 1 листопада на закупівлю їжі для Збройних сил України.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков під час брифінгу у Military Media Center повідомив, що вони відбуватимуться за новими тимчасовими правилами.

Їхня мета полягає у тому, щоб не було перебоїв у постачанні їжі, а також – унеможливити корупцію.

Зараз дивляться

— З грудня цього року всіма закупівлями Міністерства оборони України займатиметься агентство Державний оператор тилу. Це наш новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал, — розповів Кліменков.

Держагентство розпочне роботу з 1 грудня. Зараз формують команду та обговорюють питання закупівель. Працівники агентства аналізуватимуть ринок, ціни, спілкуватимуться з постачальниками напряму, оцінюватимуть їх та аналізуватимуть роботу.

Кліменков повідомив, що Міноборони оголошує торги на їжу не на пів року, а на три місяці — з січня до березня 2024 року включно. Протягом цього періоду переможці тендерів будуть забезпечувати ЗСУ їжею.

Менші компанії братимуть участь у закупівлях

Міноборони розробило механізм, який дозволить меншим компаніям брати участь у закупівлях.

Великі лоти будуть розділені на менші, відтак на торги виставлять 30 пропозицій, а не 22. Це створить рівні умови для учасників закупівель. За правилами, кожен учасник торгів приходить на них із каталогом, в якому 409 найменувань продуктів для ЗСУ.

На кожен продукт відтепер встановлено верхню і нижню граничну ціну. Це запровадили після того, як було проаналізовано корупційні ризики попередніх угод. Відсутність цих меж раніше дозволяла учасникам торгів маніпулювати цінами на їжу.

Заступник міністра оборони додав, що зміни у правилах закупівель їжі – це тимчасовий захід, який дозволяє вже зараз суттєво знизити корупційні ризики – ще до запуску Державного оператору тилу.

Генеральним директором ДП Державний оператор тилу став Арсен Жумаділов. Наказ про призначення підписав міністр оборони Рустем Умєров. За словами Кліменкова, Жумаділов пройшов усі необхідні перевірки та офіційно став на посаду.

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