Украинским военнослужащим, которые не участвовали в боевых действиях, незаконно выплатили более 123 млн грн дополнительного вознаграждения.

По данным Министерства обороны Украины, Служба внутреннего аудита выяснила, что действующие правила позволяют командирам воинских частей слишком свободно толковать термины боевые действия и боевое (специальное) задание, что дает возможность выплачивать дополнительное вознаграждение по своему усмотрению.

В Минобороны рассказали об одном из случаев, когда военным понтонно-мостовой роты, которые выполняли задачи в Киевской области, выплатили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн.

— Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживают тех, кто под прямым огнем. Манипуляции выявляем, пробелы для злоупотреблений закрываем, — утверждает заместитель министра обороны Юрий Джигир.

В Министерстве обороны отметили, что консультируются с Генеральным штабом ВСУ, чтобы выплаты дополнительного вознаграждения получали только те, кто непосредственно выполняет боевые задачи и участвует в боевых действиях.

Источник : Минобороны

