Боеприпасы для NASAMS и HIMARS: США объявили о новом пакете помощи Украине

Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Как говорится на сайте Пентагона, речь идет о выделении из запасов Пентагона помощи в области безопасности на сумму до $125 млн для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя, а также $300 млн в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления ПВО Украины в долгосрочной перспективе.

— Данный пакет включает пятидесятый транш, выделенный администрацией Байдена из запасов Министерства обороны США для Украины с августа 2021 года, в том числе дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, призванное помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России, — говорится в сообщении.

В целом, пакет помощи включает:

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дополнительные боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию и гранат;

боеприпасы для разминирования препятствий;

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;

снаряжение для холодной погоды;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

В рамках проекта USAI Министерство обороны предоставит Украине:

Дополнительные боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Что такое проект USAI, в рамках которого оказали помощь

В отличие от полномочий президента США оказывать помощь со складов Пентагона путем прямых сокращений, USAI является органом, с помощью которого Соединенные Штаты закупают средства и оборудование для Украины у промышленных предприятий.

В этом пакете USAI предусмотрено использование $300 млн, предоставленных в рамках Постоянной резолюции, которую недавно принял Конгресс, и исчерпывает остальные средства USAI, которые сейчас доступны для поддержки Украины.

В Администрации президента США отметили, что продолжают призывать Конгресс выполнить свои обязательства перед народом Украины, выделив дополнительное финансирование, чтобы Украина имела все необходимое для защиты от войны, которую выбрала Россия.

Напомним, ранее посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что за все время поддержки украинских Вооруженных сил, ее ведомство не увидело случаев хищения военной помощи, переданной Украине.

Фото: DOD

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