США не увидели случаев хищения военной помощи, предоставленной Украине — посол

Посол США в Киеве Бриджит Бринк заявила, что представители США при посольстве, следящие за использованием военной, гуманитарной и другой помощи Киеву, не зафиксировали случаев, когда ее направляли не по назначению.

Об этом посол Бринк заявила в интервью Fox News.

По ее словам, Украина, как и несколько других бывших советских государств, имеет проблемы с коррупцией. Впрочем полномасштабное вторжение России изменило восприятие коррупции в обществе, поэтому толерантность к коррупции уменьшилась.

Сейчас смотрят

— Украинцы, президент Зеленский, его правительство, парламент, даже во время войны делают много шагов для борьбы с коррупцией, в частности привлекая к ответственности ряд чиновников и членов парламента, — утверждает Бринк.

Вместе с тем, глава посольства добавила, что ее ведомство усиленно следит за помощью, которая была предоставлена Украине. По ее словам, этим занята треть персонала посольства, а также Офис генерального инспектора США.

— Ни одна единица техники не была использована не по назначению, ни одна единица гуманитарной помощи или любой другой прямой бюджетной поддержки или других видов помощи. Следим за этим как ястребы, и нам нужно продолжать работать в тесном контакте. Однако украинцы были невероятно открытыми по всей помощи в сфере безопасности и других видов помощи, чтобы мы могли видеть на местах, что происходит, — пояснила Бринк.

Напомним, 26 октября Пентагон объявил о дополнительной помощи по безопасности для Украины на $150 млн долларов.

Через неделю, 2 ноября стало известно, что США ввели новый пакет санкций против России. В список попали более 30 человек и почти 200 компаний, связанных со страной-агрессором.

Источник : Fox News

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.