Производитель Ланцетов, банки и чиновники: США ввели масштабные санкции против РФ

Соединенные Штаты ввели новый масштабный пакет санкций против России, в который попали более 30 физических и около 200 юридических лиц.

О деталях проинформировали в пресс-службах Госдепартамента и Министерства финансов США.

Ограничения введены в ответ на развязанную Россией агрессивную войну против Украины. Они, в частности, касаются предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

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Кто попал под санкции

• Оборонный сектор

США ввели ограничения против российского конструктора Александра Захарова и членов его семьи. Он является владельцем компании ZALA Aero Group, специализирующейся на производстве беспилотников.

Захаров разработал дроны Ланцет и Куб-БЛА, которыми войска РФ сейчас атакуют Украину.

Под санкции попали компании Захарова: ZALA, разрабатывающая, производящая и продающая дроны-камикадзе Минобороны РФ, и CST, продающая беспилотники под брендом ZALA. Под ограничениями оказались поставщики материалов для этих БпЛА.

В списке есть и другие производители дронов – компании Stilsoft и New Technologies.

Кроме того, под санкциями компании, поставляющие микроэлектронику двойного назначения и другие технологии для оборонной промышленности России. Это, в частности, российские дистрибьюторы электроники Laser Components, Lanmax и NPC EOMS.

США ввели ограничения против:

производителя смазочных материалов для вертолетов, ракет и другой оборонной продукции Спецнефтьпродукт;

Московского государственного технического университета имени Баумана, имеющего совместные предприятия с военной корпорацией Ростех, а также военные кафедры.

• Энергетический сектор

В санкционном списке есть проект по разработке и реализации сжиженного природного газа Арктик СПГ 2 российской компании Новатек.

Кроме того, ограничения ввели против ООО Газпромнефть каталитические системы и научно-технологического центра Газпромнефть.

• Промышленное производство

В списке – российская металлургическая и горнопромышленная компания Руститан.

Под ограничения также попали 76 субъектов, связанных с производственным и военно-промышленным секторами экономики РФ. Это, в частности:

производитель композитных материалов Itekma;

поставщики металлообрабатывающих станков AMG, Etalon, Stankim;

компания NT Service, специализирующаяся на ремонте оборудования и предоставлении транспортных услуг;

компания Fregat – один из ключевых поставщиков электронных компонентов и оборудования в РФ;

производители подшипников Sibirskiy Podshipnik, ZPU и IPK;

ряд российских софтовых компаний.

В списке – и разработчик авиационных двигателей Центральный институт авиационного моторостроения.

• Финансовый сектор

Под действие американских санкций попали 13 субъектов российского финансового рынка, в том числе семь коммерческих и инвестиционных банков: Home Bank, Абсолют Банк, Бланк банк, Почта Банк, Российский региональный банк (и его председатель Дмитрий Жариков), Всероссийский банк развития регионов, банк Русский стандарт.

Под санкциями – финансовая холдинговая компания Система и ее дочерние компании, а также Санкт-Петербургская фондовая биржа (крупнейшая площадка в РФ для торговли иностранными ценными бумагами).

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, “на сегодняшний день санкционировано уже 45 российских банков из 324”.

• Российские чиновники и другие лица

В списке санкций оказались высокопоставленные чиновники из правительства РФ, в частности:

заместители министра промышленности и торговли Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных;

заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко;

замминистра цифрового развития, связи и СМИ Олег Качанов и Дмитрий Огуряев.

В списке – 43 субъекта, причастных к вредоносной деятельности РФ в Украине. Речь идет о:

сети компаний и членах семьи российского олигарха Романа Троценко;

компаниях и членах семьи министра чрезвычайных ситуаций РФ Александра Куренкова;

компании PPK VSK, которая связана с Минобороны РФ и участвовала в так называемом “восстановлении Мариуполя”;

представителях парламента Чечни и членах их семей, племяннике Рамзана Кадырова.

Борьба с обходом санкций

Принятый пакет ограничений также направлен на усиление борьбы с обходом антироссийских санкций, в частности, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции и Китае.

В Минфине США отмечают, что расположенные в этих странах компании отправляют в РФ широкую номенклатуру товаров двойного назначения, используемых агрессором в военной сфере.

Под ограничения попали 40 субъектов, связанных с обходом санкций:

три китайских компании, в том числе государственная China Taly Aviation Technologies Corp;

10 турецких компаний (например, AzintElectronik, Bosphorus Gate, Smart Techno Group);

швейцарская компания Advanced Industrial Technologies GmbH и ее владелец;

12 субъектов из ОАЭ;

10 субъектов из разных юрисдикций, причастных к деятельности по финансовой поддержке России (Georgios Georgiou, оманская инвестиционная компания Tadawul и т.п.).

субъекты из сети уклонения от санкций и экспортного контроля, организованной россиянином Артуром Петровым.

Американские санкции предусматривают блокировку всего имущества и имущественных интересов подсанкционных лиц в Соединенных Штатах.

Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, значительное количество компаний, попавших под ограничение США, были в отчете Украины о российских БпЛА, который получили союзники.

Источники: Госдепартамент США, Минфин США, Facebook посла Украины в США Оксаны Маркаровой

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