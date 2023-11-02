Производитель Ланцетов, банки и чиновники: США ввели масштабные санкции против РФ
Соединенные Штаты ввели новый масштабный пакет санкций против России, в который попали более 30 физических и около 200 юридических лиц.
О деталях проинформировали в пресс-службах Госдепартамента и Министерства финансов США.
Ограничения введены в ответ на развязанную Россией агрессивную войну против Украины. Они, в частности, касаются предприятий военно-промышленного комплекса РФ.
Кто попал под санкции
• Оборонный сектор
США ввели ограничения против российского конструктора Александра Захарова и членов его семьи. Он является владельцем компании ZALA Aero Group, специализирующейся на производстве беспилотников.
Захаров разработал дроны Ланцет и Куб-БЛА, которыми войска РФ сейчас атакуют Украину.
Под санкции попали компании Захарова: ZALA, разрабатывающая, производящая и продающая дроны-камикадзе Минобороны РФ, и CST, продающая беспилотники под брендом ZALA. Под ограничениями оказались поставщики материалов для этих БпЛА.
В списке есть и другие производители дронов – компании Stilsoft и New Technologies.
Кроме того, под санкциями компании, поставляющие микроэлектронику двойного назначения и другие технологии для оборонной промышленности России. Это, в частности, российские дистрибьюторы электроники Laser Components, Lanmax и NPC EOMS.
США ввели ограничения против:
- производителя смазочных материалов для вертолетов, ракет и другой оборонной продукции Спецнефтьпродукт;
- Московского государственного технического университета имени Баумана, имеющего совместные предприятия с военной корпорацией Ростех, а также военные кафедры.
• Энергетический сектор
В санкционном списке есть проект по разработке и реализации сжиженного природного газа Арктик СПГ 2 российской компании Новатек.
Кроме того, ограничения ввели против ООО Газпромнефть каталитические системы и научно-технологического центра Газпромнефть.
• Промышленное производство
В списке – российская металлургическая и горнопромышленная компания Руститан.
Под ограничения также попали 76 субъектов, связанных с производственным и военно-промышленным секторами экономики РФ. Это, в частности:
- производитель композитных материалов Itekma;
- поставщики металлообрабатывающих станков AMG, Etalon, Stankim;
- компания NT Service, специализирующаяся на ремонте оборудования и предоставлении транспортных услуг;
- компания Fregat – один из ключевых поставщиков электронных компонентов и оборудования в РФ;
- производители подшипников Sibirskiy Podshipnik, ZPU и IPK;
- ряд российских софтовых компаний.
В списке – и разработчик авиационных двигателей Центральный институт авиационного моторостроения.
• Финансовый сектор
Под действие американских санкций попали 13 субъектов российского финансового рынка, в том числе семь коммерческих и инвестиционных банков: Home Bank, Абсолют Банк, Бланк банк, Почта Банк, Российский региональный банк (и его председатель Дмитрий Жариков), Всероссийский банк развития регионов, банк Русский стандарт.
Под санкциями – финансовая холдинговая компания Система и ее дочерние компании, а также Санкт-Петербургская фондовая биржа (крупнейшая площадка в РФ для торговли иностранными ценными бумагами).
По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, “на сегодняшний день санкционировано уже 45 российских банков из 324”.
• Российские чиновники и другие лица
В списке санкций оказались высокопоставленные чиновники из правительства РФ, в частности:
- заместители министра промышленности и торговли Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных;
- заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко;
- замминистра цифрового развития, связи и СМИ Олег Качанов и Дмитрий Огуряев.
В списке – 43 субъекта, причастных к вредоносной деятельности РФ в Украине. Речь идет о:
- сети компаний и членах семьи российского олигарха Романа Троценко;
- компаниях и членах семьи министра чрезвычайных ситуаций РФ Александра Куренкова;
- компании PPK VSK, которая связана с Минобороны РФ и участвовала в так называемом “восстановлении Мариуполя”;
- представителях парламента Чечни и членах их семей, племяннике Рамзана Кадырова.
Борьба с обходом санкций
Принятый пакет ограничений также направлен на усиление борьбы с обходом антироссийских санкций, в частности, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции и Китае.
В Минфине США отмечают, что расположенные в этих странах компании отправляют в РФ широкую номенклатуру товаров двойного назначения, используемых агрессором в военной сфере.
Под ограничения попали 40 субъектов, связанных с обходом санкций:
- три китайских компании, в том числе государственная China Taly Aviation Technologies Corp;
- 10 турецких компаний (например, AzintElectronik, Bosphorus Gate, Smart Techno Group);
- швейцарская компания Advanced Industrial Technologies GmbH и ее владелец;
- 12 субъектов из ОАЭ;
- 10 субъектов из разных юрисдикций, причастных к деятельности по финансовой поддержке России (Georgios Georgiou, оманская инвестиционная компания Tadawul и т.п.).
- субъекты из сети уклонения от санкций и экспортного контроля, организованной россиянином Артуром Петровым.
Американские санкции предусматривают блокировку всего имущества и имущественных интересов подсанкционных лиц в Соединенных Штатах.
Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, значительное количество компаний, попавших под ограничение США, были в отчете Украины о российских БпЛА, который получили союзники.
Источники: Госдепартамент США, Минфин США, Facebook посла Украины в США Оксаны Маркаровой
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