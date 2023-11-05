Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе

Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении концепции военно-кадровой политики до 2028 года.

Как сообщают в Минобороны, документ определяет стратегическое видение развития военно-кадровой политики в сфере обороны в течение следющих пяти лет — как во время действия военного положения, так и в мирное время.

— Главный акцент концепции — гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, совместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО, — говорится в сообщении.

Ожидаемые результаты:

ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;

в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;

человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Равные возможности мужчин и женщин в ВСУ;

усовершенствованная электронная система воинского учета;

автоматизированные и цифровизированные процессы управления персоналом;

расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;

эффективная и прозрачная система денежного обеспечения военнослужащих и обеспечения их жильем;

усовершенствованное психологическое обеспечение;

новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;

надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

Мониторинг и оценку результатов внедрения концепции будет осуществлять Комитет по вопросам кадрового менеджмента в системе Министерства обороны Украины.

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Мобилизация в Украине

3 марта 2022 года был утвержден указ президента Владимира Зеленского о введении военного положения. В тот же день в Украине объявили всеобщую мобилизацию.

18 августа мобилизация была продлена на 90 дней до 15 ноября. Соответственно, мужчины призывного возраста, которые не имеют отсрочки и способны выполнять воинский долг, могут быть мобилизованы.

Кого и до какого возраста могут мобилизовать в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

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