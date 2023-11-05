Погибли лучшие из 128 бригады: кто должен нести ответственность
Почему во время награждения бойцов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады туда прилетела российская ракета, должна выяснять военная прокуратура.
Такое мнение в эфире Radio NV высказал политолог Николай Давидюк.
— Прежде всего, это большая трагедия, поскольку к награждению представлены лучшие. Это те люди, которые показывали результаты на поле боя. Это большая потеря. Соболезнования семьям погибших. Если говорить о расследовании, я думаю, что это уже вопрос к военной прокуратуре, и кто должен за это отвечать, — подчеркнул он.
Эксперт считает, что это, скорее, внутренний вопрос, который не очень правильно обсуждать извне.
— Вопрос сборов и наград именно в зоне досягаемости для российской артиллерии или ракет — также такая вещь, которую надо было бы пересмотреть и еще раз подумать. Но опять же — это вопрос внутренней коммуникации военных, а не общего обсуждения, — подытожил Давидюк.
3 ноября на Запорожском направлении армия РФ ударила баллистической ракетой Искандер-М по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, в результате чего погибли украинские военнослужащие.
В Минобороны Украины заявили, что проведут расследование по факту этой трагедии.
Фото: 128 бригада
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