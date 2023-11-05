Загинули найкращі з 128 бригади: хто має відповідати
Чому під час нагородження бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади туди прилетіла російська ракета, має з’ясовувати військова прокуратура.
Таку думку в ефірі Radio NV висловив політолог Микола Давидюк.
– Передусім це велика трагедія, оскільки до нагородження представлені найкращі. Це ті люди, які показували результати на полі бою. Це велика втрата. Співчуття сім’ям загиблих. Якщо говорити про розслідування, я думаю, що це вже питання до військовї прокуратури, і хто повинен за це відповідати, – наголосив він.
Експерт вважає, що це, радше, внутрішнє питання, яке не дуже правильно обговорювати ззовні.
– Питання зборів і нагород саме в зоні досяжності російської артилерії чи ракет – також така річ, яку треба було б переглянути і ще раз подумати. Але знову ж таки – це питання внутрішньої комунікації військових, а не загального обговорення, – підсумував Давидюк.
3 листопада на Запорізькому напрямку армія РФ вдарила балістичною ракетою Іскандер-М по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, внаслідок чого загинули українські військовослужбовці.
У Міноборони України заявили, що проведуть розслідування за фактом цієї трагедії.
Фото: 128 бригада
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