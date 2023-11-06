День освобождения Киева: архивные снимки разрушенной столицы
6 ноября отмечают День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ровно 80 лет назад закончилось черное пятно на страницах истории столицы.
Советские войска освободили столицу Украины от врага, находившегося на территории в течение 778 дней.
За этот период исторический центр Киева превратился в руину. Советское командование прибегло к тактике сожженной войны и приказало минировать все важные объекты жизнеобеспечения, мосты через Днепр, отдельные жилые дома, административные здания, театры, музеи, а также Успенский собор Киево-Печерской лавры.
Ко Дню освобождения Киева Факты ICTV подготовили архивные фотографии Киева во время оккупации.
День освобождения Киева: архивные фотографии
Софиевская площадь в 1941 году и сейчас
Так выглядел нынешний майдан Независимости
Успенский собор Киево-Печерской лавры
Крещатик
На первом фото изображен Крещатик весной 1941 года, еще до прихода немцев. Дальше – фото после.
Корпус Национального университета имени Тараса Шевченко в 1943 году и сейчас
Город в руинах
Разрушенные мосты
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