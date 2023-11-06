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Юлия Захарченко, редактор ленты

День освобождения Киева: архивные снимки разрушенной столицы

День освобождения Киева: архивные снимки разрушенной столицы
Фото: Pexels

6 ноября отмечают День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ровно 80 лет назад закончилось черное пятно на страницах истории столицы.

Советские войска освободили столицу Украины от врага, находившегося на территории в течение 778 дней.

За этот период исторический центр Киева превратился в руину. Советское командование прибегло к тактике сожженной войны и приказало минировать все важные объекты жизнеобеспечения, мосты через Днепр, отдельные жилые дома, административные здания, театры, музеи, а также Успенский собор Киево-Печерской лавры.

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День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков: архивные фото столицы

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Успенский собор Киево-Печерской лавры

День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков: архивные фото столицы

День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков: архивные фото столицы

Крещатик

На первом фото изображен Крещатик весной 1941 года, еще до прихода немцев. Дальше – фото после.

Хрещатик до приходу німців весна 1941

День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков: архивные фото столицы

Хрещатик у роки війни

Хрещатик у роки війни

Корпус Национального университета имени Тараса Шевченко в 1943 году и сейчас

День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков: архивные фото столицы

Корпус університету ім Шевченка у роки війни

Корпус університету ім Шевченка у роки війни

КНУ ім. Т. Шевченка

КНУ ім. Шеввченка

Город в руинах

київ у роки війни

київ у роки війни

київ у роки війни

київ у роки війни

київ у роки війни

Разрушенные мосты

київ у роки війни

київ у роки війни

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