День освобождения Киева: архивные снимки разрушенной столицы

6 ноября отмечают День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ровно 80 лет назад закончилось черное пятно на страницах истории столицы.

Советские войска освободили столицу Украины от врага, находившегося на территории в течение 778 дней.

За этот период исторический центр Киева превратился в руину. Советское командование прибегло к тактике сожженной войны и приказало минировать все важные объекты жизнеобеспечения, мосты через Днепр, отдельные жилые дома, административные здания, театры, музеи, а также Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Сейчас смотрят

Ко Дню освобождения Киева Факты ICTV подготовили архивные фотографии Киева во время оккупации.

День освобождения Киева: архивные фотографии

Софиевская площадь в 1941 году и сейчас

Так выглядел нынешний майдан Независимости

Успенский собор Киево-Печерской лавры

Крещатик

На первом фото изображен Крещатик весной 1941 года, еще до прихода немцев. Дальше – фото после.

Корпус Национального университета имени Тараса Шевченко в 1943 году и сейчас

Город в руинах

Разрушенные мосты

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.