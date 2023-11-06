День визволення Києва: архівні знімки зруйнованої столиці
6 листопада відзначають День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. Рівно 80 років тому закінчилася чорна пляма на сторінках історії столиці.
Радянські війська звільнили столицю України від ворога, який перебував на території протягом 778 днів.
За цей період історичний центр Києва буквально перетворився на руїну. Радянське командування вдалося до тактики спаленої війни та наказало замінувати всі важливі об’єкти життєзабезпечення, мости через Дніпро, окремі житлові будинки, адміністративні будівлі, театри, музеї, а також Успенський собор Києво-Печерської лаври.
До Дня визволення Києва Факти ICTV підготували архівні фотографії Києва під час окупації.
День визволення Києва: архівні фотографії
Софіївська площа у 1941 році та зараз
Такий вигляд мав нинішній майдан Незалежності
Успенський собор Києво-Печерської лаври
Хрещатик
На першому фото зображено Хрещатик весною 1941 року, ще до приходу німців. Далі – фото після.
Корпус Національного університету імені Тараса Шевченка у 1943 році та зараз
Місто у руїнах
Зруйновані мости
Завантаження
Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.Василь Саф’янюк