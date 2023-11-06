В Украине начал действовать запрет на салюты, фейерверки и петарды

В Украине запрещено использование и распространение большинства салютов, фейерверков и петард с сегодняшнего дня, 6 ноября 2023 года.

Об этом говорится в законе № 7438 (О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно использования и оборота пиротехнических изделий), обнародованном на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно документу, теперь запрещено использование, продажа, передача фейерверков, салютов и петард. Этот запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

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использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;

продажа или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4, а также класса F1 лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Верховная Рада приняла в середине апреля закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования и оборота пиротехнических изделий.

Заместитель главы комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук отметила, что закон запрещает использовать и распространять большинство салютов, фейерверков и петард, за исключением пиротехнических средств класса F1. Они считаются самыми тихими и безопасными.

Источник : Верховная Рада

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