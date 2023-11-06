В Україні почала діяти заборона на салюти, феєрверки і петарди
В Україні заборонено використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард від сьогодні, 6 листопада 2023 року.
Про це йдеться у законі № 7438 (Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів), оприлюдненому на офіційному сайті Верховної Ради.
Згідно з документом, тепер заборонено використання, продаж, передавання феєрверків, салютів і петард. Ця заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.
Закон про піротехнічні засоби: що заборонено
- використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;
- продаж чи передавання будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4, а також класу F1 особам, які не досягли 16-річного віку.
Верховна Рада ухвалила в середині квітня закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів.
Заступниця глави Комітету з гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила, що закон забороняє використовувати та розповсюджувати більшість салютів, феєрверків та петард, окрім піротехнічних засобів класу F1. Вони вважаються найтихішими та найбезпечнішими.
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