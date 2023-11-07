В результате атаки на Крым тяжело ранен житель села Орловка под Севастополем

Ночью в оккупированном Севастополе раздавались взрывы — местные “власти” сообщали об атаке ударных дронов. Сейчас известно об одном раненом мужчине.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над акваторией моря российские силы противовоздушной обороны якобы сбили пять ударных дронов.

Впоследствии он сообщил, что обломки от одного из сбитых БпЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Местные спасатели пытаются потушить огонь. После 5 часов пожар ликвидировали, пострадавших нет.

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Также Развожаев рассказал, что обломки сбитого дрона якобы упали на жилой дом в селе Орловка, что под Севастополем. У мужчины перелом руки, проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние его тяжелое.

Также зафиксировано падение фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано, уверяет так называемый губернатор.

Минобороны РФ говорит, что ВСУ запустили по Крыму 17 дронов и их все российская ПВО якобы сбила.

Ждем официальной информации от украинских властей по взрывам в Крыму.

3 ноября сообщалось, что в Севастополе напротив ТЭЦ прогремел взрыв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 622-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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