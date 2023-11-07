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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Унаслідок атаки на Крим важко поранено жителя села Орлівка під Севастополем

вибух
Фото: Getty Images

Вночі в окупованому Севастополі лунали вибухи – місцева “влада” повідомляла про атаку ударних дронів. Зараз відомо про одного пораненого чоловіка.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над акваторією моря російські сили протиповітряної оборони начебто збили п’ять ударних дронів.

Згодом він повідомив, що уламки від одного зі збитих БпЛА впали на дах приватного будинку в Андріївці. Місцеві рятувальники намагаються загасити вогонь. Після 5 години пожежу ліквідували, постраждалих немає.

Зараз дивляться

Також Развожаєв розповів, що уламки збитого дрона начебто впали на житловий будинок в селі Орловка, що під Севастополем. У чоловіка перелам руки, проникаюче поранення грудної клітки та живота, стан його важкий.

Також зафіксовано падіння фрагментів збитих безпілотників у районі Качі. Серйозних пошкоджень будівель і комунікацій у Севастополі не зафіксовано, запевняє так званий губернатор.

Міноборони РФ каже, що ЗСУ запустили по Криму 17 дронів і їх всі російська ППО начебто збила.

Чекаємо на офіційну інформацію від української влади щодо вибухів у Криму.

3 листопада повідомлялося, що у Севастополі навпроти ТЕЦ прогримів вибух.

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Війна в Україні, Крим, Севастополь
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