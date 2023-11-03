В Севастополе возле ТЭЦ прогремел взрыв: что известно

Сегодня утром, около 09:30, в Севастополе напротив ТЭЦ прогремел взрыв.

Об этом сообщают местные жители.

В этом месте находятся промышленные предприятия, в том числе асфальтовый завод. Больше подробностей о том, что именно за взрыв, пока нет.

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