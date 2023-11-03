В Севастополе возле ТЭЦ прогремел взрыв: что известно
Сегодня утром, около 09:30, в Севастополе напротив ТЭЦ прогремел взрыв.
Об этом сообщают местные жители.
В этом месте находятся промышленные предприятия, в том числе асфальтовый завод. Больше подробностей о том, что именно за взрыв, пока нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Иностранцы и палестинцы, имеющие паспорта других стран, покидают сектор Газа. Египет впервые с начала войны Израиля и ХАМАС открыл на выход контрольно-пропускной пункт Рафах. Соглашение об этом было достигнуто между властями Египта, боевиками ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и США. Как долго будет открыт переход — пока неизвестно.Диана Линник