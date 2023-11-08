Не нужно ждать окончания войны: как сделать украинские города комфортными уже сегодня

8 ноября отмечается Всемирный день градостроительства (World Urbanism Day).

Это профессиональный праздник для всех, кто причастен к строительству современных городов и благодаря кому города в разных уголках мира становятся более современными и комфортными для жизни. В частности, архитекторов, дизайнеров, конструкторов, строителей и тому подобное.

Каким должен быть идеальный город будущего в Украине и что можно для этого сделать уже сейчас — узнавали Факты ICTV.

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Каким должен быть город будущего

Сколько Россия разрушила домов в Украине

С начала полномасштабного вторжения России, в результате артиллерийских обстрелов, ракетных и авиаударов в Украине количество поврежденных объектов жилого фонда по состоянию на июнь 2023 года составляло более 163 тыс.

По состоянию на июнь 2023 года общая площадь поврежденных или разрушенных объектов — 87 млн м2, что составляет 8,6% от общей площади жилого фонда Украины.

Наибольшим разрушениям подвергся жилой фонд Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской, Николаевской и Черниговской областей.

По оценкам экспертов, в Донецкой области полностью разрушено более 18 тыс. домов, в Киевской — 6,7 тыс., в Луганской — более 2,5 тыс.

В столице за время полномасштабного вторжения было разрушено и повреждено 454 жилых дома, сумма ущерба от этих разрушений составляет $728 млн.



Уже сейчас в Украине понемногу восстанавливают разрушенные Россией дома, впрочем, основная часть работ будет проведена после нашей победы и после выплаты репараций Кремлем.

Как сделать город доступным

В соответствии со статьей 9 Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью, в Украине должна быть обеспечена доступность (архитектурная, транспортная, информационная) и устранены барьеры к реализации человеком собственных прав.

Из-за войны, которую развязала Россия в Украине, очень много людей получили ранения, некоторые остались без конечностей и стали маломобильными. Это касается не только военных, но и гражданских, которые ежедневно получают травмы во время ракетных обстрелов.

Учитывая все это, современный украинский город должен быть доступным для всех, то ли для мам на колясках, то ли для людей с протезами и так далее, и одними пандусами здесь не обойтись, говорит архитектор, лектор образовательных курсов по архитектуре, автор тренинга Вирішуй місто, лектор курса Урбанистика на портале Дія.Освіта Елена Цимбалюк.

– Есть другая проблема. Есть проблема уважения к таким людям. Я очень часто сталкиваюсь с проектировщиками, которые говорят: я не буду делать туалет для людей с инвалидностью, потому что у меня в офисе не будут работать люди с инвалидностью. И вот это самая большая ошибка, с которой мы столкнулись теперь, потому что нормативка по доступности была заложена очень давно, а сейчас мы имеем абсолютно недоступные города, – отметила Цымбалюк.

Каким должен быть город будущего

Архитектор Елена Цимбалюк считает, что не нужно ждать окончания войны или подходящего момента. Идеальный город будущего можно строить уже сейчас.

– Идеальный город должен строиться сейчас. Если мы построим его комфортным для людей с инвалидностью, как маломобильных, так и с недостатками слуха и зрения, то соответственно, это будет удобно для людей на века, скажем так, – отметила она.

Все эти вышеперечисленные нормы уже прописаны в нормативных документах, говорит архитектор и общественная активистка Ульяна Джурляк, поэтому, чтобы украинские города стали более комфортными и доступными, надо усилить контроль над соблюдением этих норм.

– Это не какие-то уникальные или фантастические методы, к которым мы должны прийти. То есть опустить бордюр на пешеходном переходе или устроить пандус, лифт или доступный общественный транспорт. Эти вещи у нас и так прописаны государственными строительными нормами. Вопрос в другом — как мы их выполняем, когда проектируем и строим наши города, и как мы контролируем их выполнение, поэтому я хотела бы акцентировать именно на этих аспектах, – подчеркнула архитектор.

Как сделать город доступным уже сегодня

позаботиться о безопасных и нормативных пандусах, а еще лучше — об одном плоском входе для всех. Где невозможно, строить пандус с учетом внешнего вида здания и с соблюдением норм доступности (угол наклона 1:12, наличие поручней);

относиться с уважением к правам людей. Так, кнопка вызова не является оптимальным решением проблемы доступности. Каждый человек должен иметь возможность самостоятельно попасть в здание, без вызова службы сопровождения;

обеспечить архитектурную доступность в вашем городе, безопасную среду для всех, доступный транспорт, предоставление качественных услуг в различных сферах;

поставить двери, доступные для всех. Например, в супермаркете это могут быть автоматически раздвигающиеся двери;

сделать отдельный паркинг для автомобилей в городе и запретить парковку автомобилей на тротуарах, у пешеходов должно быть достаточно места для прохода;

сделать общественный туалет доступным, учитывающим потребности людей с различными функциональными нарушениями (универсальная туалетная кабинка);

обеспечить улицы информационными табличками и другими указателями, где информация дублируется с помощью пиктограмм, а также подана читабельным шрифтом большого размера, дублирование надписей шрифтом Брайля;

внедрять низкопольный общественный транспорт, удобный для различных категорий граждан (беременных женщин, пожилых людей, детей, людей в инвалидной коляске или с другими функциональными нарушениями);

строить доступные остановки общественного транспорта с заниженными бордюрами.

Архитекторы также отмечают, что для дальнейшей комфортной жизни в Украине нужно строить также доступные и современные укрытия. К сожалению, в современных реалиях — это необходимость.

Ульяна Джурляк также отметила, что как бы потрясающе это ни было, но в Украине нужно строить и специальные бункеры на случай ядерной войны.

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