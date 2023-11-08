Не потрібно чекати закінчення війни: як зробити українські міста комфортними вже сьогодні

8 листопада відзначається Всесвітній день містобудування (World Urbanism Day).

Це професійне свято для всіх, хто дотичний до будівництва сучасних міст і завдяки кому міста у різних куточках світу стають сучаснішими й комфортнішими для життя. Зокрема, архітекторів, дизайнерів, конструкторів, будівельників тощо.

Яким має бути ідеальне місто майбутнього в Україні та що можна для цього зробити вже зараз – дізнавалися Факти ICTV.

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Скільки Росія зруйнувала будинків в Україні

Як зробити місто доступним

Яким має бути місто майбутнього

Скільки Росія зруйнувала будинків в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії, внаслідок артилерійських обстрілів, ракетних та авіаударів в Україні кількість пошкоджених обʼєктів житлового фонду станом на червень 2023 року сягала понад 163 тис.



Станом на червень 2023 року загальна площа пошкоджених або зруйнованих об’єктів – 87 млн м2, що становить 8,6% від загальної площі житлового фонду України.

Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд Донецької, Луганської, Харківської, Київської, Миколаївської та Чернігівської областей.

За оцінками експертів, у Донецькій області повністю зруйновано понад 18 тис. будинків, у Київській — 6,7 тис., у Луганській — понад 2,5 тис.

У столиці за час повномасштабного вторгнення було зруйновано та пошкоджено 454 житлові будинки, сума збитків від цих руйнувань становить $728 млн.

Вже зараз в Україні потроху відбудовують зруйновані Росією будинки, втім, основна частина робіт буде проведена після нашої перемоги та після виплати репарацій Кремлем.

Як зробити місто доступним

Відповідно до статті 9 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, в Україні має бути забезпечена доступність (архітектурна, транспортна, інформаційна) та усунені бар’єри до реалізації людиною власних прав.

Через війну, яку розв’язала Росія в Україні, дуже багато людей зазнали поранень, деякі залишилися без кінцівок і стали маломобільними. Це стосується не лише військових, а й цивільних, які щодня зазнають травм під час ракетних обстрілів.

З огляду на все це, сучасне українське місто має бути доступним для всіх, чи то для матусь на візочках, чи то для людей з протезами й так далі, і одними пандусами тут не обійтися, каже архітекторка, лекторка освітніх курсів з архітектури, автор тренінгу Вирішуй місто, лекторка курсу Урбаністика на порталі Дія.Освіта Олена Цимбалюк.

– Є інша проблема. Є проблема поваги до таких людей. Я дуже часто стикаюся з проєктувальниками, які кажуть: я не буду робити туалет для людей з інвалідністю, тому що у мене в офісі не будуть працювати люди з інвалідністю. І ось це найбільша помилка, з якою ми стикнулися тепер, тому що нормативка з доступності була закладена дуже давно, а наразі ми маємо абсолютно недоступні міста, – наголосила Цимбалюк.

Яким має бути місто майбутнього

Архітекторка Олена Цимбалюк вважає, що не потрібно чекати закінчення війни або слушного моменту. Ідеальне місто майбутнього можна будувати вже зараз.

– Ідеальне місто має будуватися зараз. Якщо ми збудуємо його комфортним для людей з інвалідністю, як маломобільних, так і з вадами слуху та зору, то відповідно, це буде зручно для людей на віки, скажімо так, – наголосила вона.

Всі ці вищеперелічені норми вже прописані у нормативних документах, каже архітекторка та громадська активістка Уляна Джурляк, тож аби українські міста стали більш комфортними та доступними, треба посилити контроль над дотриманнями цих норм.

– Це не якісь унікальні чи фантастичні методи, до яких ми маємо прийти. Тобто опустити бордюр на пішохідному переході чи влаштувати пандус, ліфт чи доступний громадський транспорт. Ці речі у нас і так прописані державними будівельними нормами. Питання в іншому – як ми їх виконуємо, коли проєктуємо та будуємо наші міста, і як ми контролюємо їх виконання, тому я хотіла б закцентувати саме на цих аспектах, – підкреслила архітекторка.

Як зробити місто доступним вже сьогодні

подбати про безпечні та нормативні пандуси, а ще краще – про один плаский вхід для всіх. Де неможливо, будувати пандус з урахуванням зовнішнього вигляду будівлі та з дотриманням норм доступності (кут нахилу 1:12, наявність поручнів);

ставитися з повагою до прав людей. Так, кнопка виклику не є оптимальним розв’язанням проблеми доступності. Кожна людина повинна мати можливість самостійно потрапити в будівлю, без виклику служби супроводу;

забезпечити архітектурну доступність у вашому місті, безпечне середовище для всіх, доступний транспорт, надання якісних послуг в різних сферах;

поставити двері, доступні для всіх. Наприклад, у супермаркеті це можуть бути двері, що розсуваються автоматично;

зробити окремий паркінг для автомобілів у місті та заборонити паркування автомобілів на тротуарах, у пішоходів має бути достатньо місця для проходу;

зробити громадський туалет доступним, таким, що враховує потреби людей з різними функціональними порушеннями (універсальна туалетна кабінка);

забезпечити вулиці інформаційними табличками та іншими вказівниками, де інформація дублюється за допомогою піктограм, а також подана читабельним шрифтом великого розміру, дублювання написів шрифтом Брайля;

упроваджувати низькопідлоговий громадський транспорт, зручний для різних категорій громадян (вагітних жінок, людей похилого віку, дітей, людей в інвалідному візку чи з іншими функціональними порушеннями);

будувати доступні зупинки громадського транспорту із заниженими бордюрами.

Архітекторки також зазначають, що для подальшого комфортного життя в Україні потрібно будувати також доступні та сучасні укриття. На жаль, в сучасних реаліях – це необхідність.

Уляна Джурляк також зазначила, що як би приголомшливо це не було, але в Україні потрібно будувати й спеціальні бункери на випадок ядерної війни.

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