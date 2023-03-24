Март, 24 в 17:45

Восстановление Украины будет происходить по пяти приоритетным направлениям — энергетика, гуманитарное разминирование, жилье, критическая и социальная инфраструктуры.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 24 марта.

По его словам, сегодня ключевым фокусом в работе Кабмина остается обеспечение сил обороны и гарантия макрофинансовой стабильности и начало восстановления государства.

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— На этой неделе достигли договоренности с МВФ на рабочем уровне по новой программе финансирования. Объем программы — $15,6 млрд. Она рассчитана на 48 месяцев и будет иметь два этапа. Рассчитываем, что уже через несколько недель Совет директоров Фонда окончательно утвердит новую программу, — сказал он.

Шмыгаль добавил, что программа финансирования МВФ поможет Украине привлечь средства от других международных партнеров и профинансировать все ключевые расходы бюджета на текущий год.

Кроме того, он напомнил, что на этой неделе Верховная Рада поддержала правительственный законопроект, который увеличивает расходы бюджета на 537 млрд гривен.

— Это средства для сил безопасности и обороны. Это средства на новое оружие, технику, зарплаты и защиту для наших бойцов. Это то, что сделает нашу страну сильнее и приблизит нашу победу, — пояснил он.

Премьер сообщил. что правительство продолжает аккумулировать ресурсы и осуществлять подготовку для старта программы восстановления Украины.

— Вчера вместе со Всемирным банком представили уже Второй отчет с оценкой наших убытков от войны и потребностей на восстановление. Если по состоянию на июнь прошлого года потребности составляли $349 млрд, то сегодня — уже $411 млрд. Эта сумма, к сожалению, не окончательная, потому что пока невозможно оценить разрушения на временно оккупированных территориях, — сказал он.

Денис Шмыгаль добавил, что благодаря оценке Всемирного банка Украина имеет устойчивый базис, на который правительство будет опираться в реализации проектов быстрого восстановления.

— Процесс уже начался. Прежде всего в пяти приоритетных направлениях: энергетика, гуманитарное разминирование, жилье, критическая и социальная инфраструктура, поддержка бизнеса, — добавил премьер.

Глава правительства говорит, что в условиях сложной экономической ситуации государство продолжает поддерживать людей: повышать пенсии, сохранять субсидии, выплачивать новые виды пособий.

— 1 апреля у нас должен был закончиться специальный период с льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня Правительство принимает решение о его продлении. Механизм возложенной специальной обязанности продолжит действовать до 30 апреля этого года. То есть цена на электроэнергию, как мы и обещали, до конца отопительного сезона останется без изменений, — сказал он.

Также премьер-министр сообщил, что в Украине продолжается вторая посевная кампания в условиях военного положения.

— Помогаем нашим аграриям снова успешно ее провести. По предварительным оценкам, ожидаем на 45 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых. Урожай пшеницы ожидается на уровне 16,6 млн тонн. При этом внутреннее потребление составляет около 5 млн тонн. То есть как и в прошлом году, Украина будет полностью обеспечена зерном и продовольствием, — сказал премьер.

По словам главы правительства, одной из ключевых программ для поддержки бизнеса являются безвозвратные гранты еРобота.

— Государство предоставляет средства для старта и развития собственного дела. Бизнес создает рабочие места, платит налоги, экспортирует продукцию, инвестирует собственные средства, восстанавливает экономику. Уже почти 2,5 млрд гривен выделено. Сотни новых бизнесов работают. Тысячи людей получили работу. Создаем возможности, чтобы в Украине было больше успешных частных бизнесов, — сказал он.

Денис Шмыгаль добавил, что правительство параллельно продолжает реформы в сфере занятости.

— Сегодня утверждаем порядок подготовки и переподготовки безработных. Теперь они получат услуги по профилированию и профессиональной ориентации. Карьерный советник поможет выбрать специальность, к которой человек склонен. Безработные сами решат, где им учиться. К учебному процессу приобщаем работодателей. Это сэкономит время на адаптацию работника к новому рабочему месту. Обучение будет оплачиваться государством по специальному сертификату. Таким образом поможем тысячам людей получить новые навыки и получить новую работу, — рассказал премьер.

Кроме того, правительство рассмотрело ряд важных решений в сфере логистики и развития оборонной инфраструктуры.

— Во-первых, утверждаем постановление о расширении строительства фортификационных сооружений. На соответствующую программу имеем почти 1 млрд гривен в бюджете. Областные военные администрации вовлечены в процесс вместе с Министерством обороны и нашими военными. Результатом будет усиление обороноспособности и безопасности нашей страны, — сообщил он.

Также Кабмин принял решение для улучшения логистики со странами-партнерами. Это касается изменений в межправительственное соглашение Украины и Молдовы.

— Теперь будем иметь через молдавскую территорию прямое железнодорожное грузовое сообщение с портом Рени. Таким образом максимально используем потенциал дунайских портов. Украинские порты на Дунае увеличили грузооборот в 3,5 раза, и это еще не предел. Продолжаем их расширение, — сказал Шмыгаль.

Глава правительства сообщил, что для системной модернизации пограничных пунктов пропуска Кабмин делегировал их строительство и ремонт в сферу ответственности Министерства инфраструктуры. В то же время Государственное агентство восстановления было определено ответственным за обновление автомобильных пунктов пропуска.

По словам премьера, сегодня более половины пунктов пропуска нуждаются в достройке или реконструкции.