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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Рада предварительно поддержала создание электронного реестра военнообязанных

верховна рада
Фото: Depositphotos

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий создание электронного реестра военнообязанных.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Законодательную инициативу №10062 поддержали 272 народных избранника.

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Что предусматривает законопроект №10062?

Этот законопроект уточняет взаимодействие государственных органов и упрощает процесс получения военными участника боевых действий во время действия военного положения. Он предусматривает создание реестра мобилизованных, который будет “подвязан” к реестру избирателей.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов и О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

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Также проект предусматривает передачу Минобороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, которые содержатся в различных государственных реестрах — Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и других ведомств.

То есть, ведомство получит доступ к личным номерам телефонов и адресам электронных адресов военнообязанных. Вся соответствующая информация будет содержаться в электронном кабинете военнообязанного, который должен быть создан согласно проекту закона.

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Война в Украине, Верховна Рада, Законопроект
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