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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Рада попередньо підтримала створення електронного реєстру військовозобов’язаних

верховна рада
Фото: Depositphotos

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, що передбачає створення електронного реєстру військовозобов’язаних.

Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Законодавчу ініціативу №10062 підтримали 272 народні обранці.

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Що передбачає законопроєкт №10062?

Цей законопроєкт уточнює взаємодію державних органів і спрощує процес отримання військовими учасника бойових дій під час дії воєнного стану. Він передбачає створення реєстру мобілізованих, який буде “підв’язаний” до реєстру виборців.

Законопроєктом пропонується внести зміни до законів Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

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Також проєкт передбачає передання Міноборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін’юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Тобто, відомство отримає доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронних адрес військовозобов’язаних. Вся відповідна інформація міститиметься у електронному кабінеті військовозобов’язаного, який має бути створений згідно з проєктом закону.

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Війна в Україні, Верховна Рада, Законопроект
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