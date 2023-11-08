Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца
Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней — с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024-го.
Народные депутаты 329 и 322 голосами поддержали соответствующие законы (№10211 и №10212), сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Это было уже девятое голосование за военное положение с начала полномасштабного вторжения.
Последний раз Рада голосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации 27 июля — с 18 августа по 15 ноября 2023 года.
В условиях военного положения запрещается:
- изменение Конституции Украины и АР Крым;
- проведение выборов президента Украины, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления;
- проведение всеукраинских и местных референдумов;
- проведение забастовок, массовых собраний и акций.
В Украине вместе с военным положением и всеобщей мобилизацией также ввели комендантский час.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в стране действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток.
Загрузка
Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.Наталья Луценко