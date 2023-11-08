Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Полицейские нашли военного, который подарил Частякову гранату — МВД
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета
Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней — с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024-го.

Народные депутаты 329 и 322 голосами поддержали соответствующие законы (№10211 и №10212), сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Это было уже девятое голосование за военное положение с начала полномасштабного вторжения.

Сейчас смотрят

Последний раз Рада голосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации 27 июля — с 18 августа по 15 ноября 2023 года.

В условиях военного положения запрещается:

  • изменение Конституции Украины и АР Крым;
  • проведение выборов президента Украины, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления;
  • проведение всеукраинских и местных референдумов;
  • проведение забастовок, массовых собраний и акций.

В Украине вместе с военным положением и всеобщей мобилизацией также ввели комендантский час.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в стране действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток.

Читайте также
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, Военное положение, мобілізація, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Рада поддержала перенаправление военного НДФЛ в госбюджет на оборону
Снаряди, боєприпаси
Затяжная война — значительный риск для экономических перспектив Украины: прогноз МВФ
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Франция планирует выделить в фонд поддержки Украины €200 млн
Себастьєн Лекорню
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 08.11.2023
DeepStateMap
Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение юристов
мама і дитина

Загрузка

Игры
Видео
Боррель: Украина сдвинула очередь на вступление в ЕС. Что это значит

Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.

Наталья Луценко
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо
Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца
Парамедики делают невозможное: как спасают военных на передовой
Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца
Заявление Борреля об Украине Военные судят за коррупцию | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца
Новая тактика РФ | Херсонец сливал данные россиянам | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь