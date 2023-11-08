Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца

Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней — с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024-го.

Народные депутаты 329 и 322 голосами поддержали соответствующие законы (№10211 и №10212), сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Это было уже девятое голосование за военное положение с начала полномасштабного вторжения.

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Последний раз Рада голосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации 27 июля — с 18 августа по 15 ноября 2023 года.

В условиях военного положения запрещается:

изменение Конституции Украины и АР Крым;

проведение выборов президента Украины, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления;

проведение всеукраинских и местных референдумов;

проведение забастовок, массовых собраний и акций.

В Украине вместе с военным положением и всеобщей мобилизацией также ввели комендантский час.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в стране действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток.

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