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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів – з 16 листопада 2023 року до 14 лютого 2024-го.

Народні депутати 329 та 322 голосами підтримали відповідні закони (№10211 та №10212), повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Це було вже девʼяте голосування за воєнний стан з початку повномасштабного вторгнення.

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Востаннє Рада голосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації 27 липня – з 18 серпня до 15 листопада 2023 року.

В умовах воєнного стану забороняється:

  • зміна Конституції України та АР Крим;
  • проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування;
  • проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
  • проведення страйків, масових зібрань та акцій.

В Україні разом із воєнним станом та загальною мобілізацією також запровадили комендантську годину.

Президент України Володимир Зеленський 6 листопада вніс у Верховну Раду законопроєкти щодо продовження в країні дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.

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Війна в Україні, Верховна Рада IX скликання, Воєнний стан, мобілізація, Російська агресія
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