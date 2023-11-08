Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці
Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів – з 16 листопада 2023 року до 14 лютого 2024-го.
Народні депутати 329 та 322 голосами підтримали відповідні закони (№10211 та №10212), повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Це було вже девʼяте голосування за воєнний стан з початку повномасштабного вторгнення.
Востаннє Рада голосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації 27 липня – з 18 серпня до 15 листопада 2023 року.
В умовах воєнного стану забороняється:
- зміна Конституції України та АР Крим;
- проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування;
- проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
- проведення страйків, масових зібрань та акцій.
В Україні разом із воєнним станом та загальною мобілізацією також запровадили комендантську годину.
Президент України Володимир Зеленський 6 листопада вніс у Верховну Раду законопроєкти щодо продовження в країні дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.
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