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1,57 трлн грн. Пидласа рассказала, как Украина собирается заполнить дыру в госбюджете

гроші, гривні
Фото: Unsplash

Украина намерена покрыть дефицит госбюджета за счет помощи иностранных партнеров.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона Єдині новини.

По ее словам, все доходы, все поступления внутренние — налоги, таможенные платежи, отчисления от госкомпаний, приватизация и т. д. — направляются на нужды обороны, потому что международные партнеры не позволяют Украине за их деньги финансировать, например, зарплаты военным или закупку военной техники.

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— Остальные расходы, традиционные для госбюджета — выплата пенсий, зарплат врачам и учителям, госвосстановление, поддержка бизнеса — попадают в плоскость дефицита. Если правительство не договорится о том, чтобы его покрыть, с различными партнерами, то мы должны будем сокращать что-то из этих расходов, — рассказала Пидласа.

Поскольку пенсии и зарплаты в бюджетной сфере являются защищенными статьями расходов, пострадает гуманитарная сфера. Например, недостаточно будет печататься учебников или будет закупаться меньше оборудования в больницах.

Сейчас правительство прилагает усилия, чтобы уменьшить недостаток. Так, госбюджет приняли раньше, чтобы Минфин мог уже договариваться со странами о предоставлении помощи.

Глава Комитета ВР добавила, что сейчас есть подтвержденное финансирование от МВФ. Если Украина будет продолжать выполнять требования, которые ставит фонд, то в 2024 году получит 5 млрд 400 млн долларов.

Кроме того, есть подтверждение от правительств Японии и Канады, что они вместе предоставят почти 3 млрд долларов.

Украина надеется, что еще 29 млрд долларов дефицита смогут покрыть страны ЕС и США.

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В четверг, 9 ноября, Верховная Рада окончательно утвердила государственный бюджет Украины на 2024 год. Дефицит госбюджета уменьшен на 22 млрд грн, он теперь составляет 1,57 трлн грн.

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