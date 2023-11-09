1,57 трлн грн. Підласа розповіла, як Україна збирається заповнити діру в держбюджеті

Україна має намір покрити дефіцит держбюджету завдяки допомозі іноземних партнерів.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в етері телемарафону Єдині новини.

За її словами, всі доходи, всі надходження внутрішні – податки, митні платежі, відрахування від держкомпаній, приватизація тощо – спрямовуються на потреби оборони, тому що міжнародні партнери не дозволяють Україні за їхні гроші фінансувати, наприклад, зарплати військовим чи закупівлю військової техніки.

Зараз дивляться

– Решта видатків, традиційних для держбюджету – виплата пенсій, зарплат лікарям і вчителям, держвідновлення, підтримка бізнесу – потрапляють в площину дефіциту. Якщо уряд не домовиться про те, щоб його покрити, з різними партнерами, то ми повинні будемо скорочувати щось з цих видатків, – розповіла Підласа.

Оскільки пенсії і зарплати в бюджетній сфері є захищеними статтями видатків, постраждає гуманітарна сфера. Наприклад, недостатньо буде друкуватись підручників чи закуповуватиметься менше обладнання в лікарнях.

Наразі уряд докладає зусиль, щоб зменшити нестачу. Так, держбюджет ухвалили раніше, щоб Мінфін міг уже домовлятися з країнами про надання допомоги.

Глава Комітету ВР додала, що наразі є підтверджене фінансування від МВФ. Якщо Україна продовжуватиме виконувати вимоги, які ставить фонд, то в 2024 році отримає 5 млрд 400 млн доларів.

Окрім того, є підтвердження від урядів Японії і Канади, що вони разом нададуть майже 3 млрд доларів.

Україна сподівається, що ще 29 млрд доларів дефіциту зможуть покрити країни ЄС і США.

У четвер, 9 листопада, Верховна Рада остаточно затвердила державний бюджет України на 2024 рік. Дефіцит держбюджету зменшено на 22 млрд грн, він тепер становить 1,57 трлн грн.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.