Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Заява Фаріон про українських військових: Чернєв звернувся до СБУ
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Чи мають право ТЦК і СП зупиняти авто для вручення повістки: коментар юриста
Частякова попередили, що гранати бойові: в МВС розповіли про деталі трагедії
Терміново
Поблизу Кривого Рогу окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури: що відомо
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

1,57 трлн грн. Підласа розповіла, як Україна збирається заповнити діру в держбюджеті

гроші, гривні
Фото: Unsplash

Україна має намір покрити дефіцит держбюджету завдяки допомозі іноземних партнерів.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в етері телемарафону Єдині новини.

За її словами, всі доходи, всі надходження внутрішні – податки, митні платежі, відрахування від держкомпаній, приватизація тощо – спрямовуються на потреби оборони, тому що міжнародні партнери не дозволяють Україні за їхні гроші фінансувати, наприклад, зарплати військовим чи закупівлю військової техніки.

Зараз дивляться

– Решта видатків, традиційних для держбюджету – виплата пенсій, зарплат лікарям і вчителям, держвідновлення, підтримка бізнесу – потрапляють в площину дефіциту. Якщо уряд не домовиться про те, щоб його покрити, з різними партнерами, то ми повинні будемо скорочувати щось з цих видатків, – розповіла Підласа.

Оскільки пенсії і зарплати в бюджетній сфері є захищеними статтями видатків, постраждає гуманітарна сфера. Наприклад, недостатньо буде друкуватись підручників чи закуповуватиметься менше обладнання в лікарнях.

Наразі уряд докладає зусиль, щоб зменшити нестачу. Так, держбюджет ухвалили раніше, щоб Мінфін міг уже домовлятися з країнами про надання допомоги.

Глава Комітету ВР додала, що наразі є підтверджене фінансування від МВФ. Якщо Україна продовжуватиме виконувати вимоги, які ставить фонд, то в 2024 році отримає 5 млрд 400 млн доларів.

Окрім того, є підтвердження від урядів Японії і Канади, що вони разом нададуть майже 3 млрд доларів.

Україна сподівається, що ще 29 млрд доларів дефіциту зможуть покрити країни ЄС і США.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

У четвер, 9 листопада, Верховна Рада остаточно затвердила державний бюджет України на 2024 рік. Дефіцит держбюджету зменшено на 22 млрд грн, він тепер становить 1,57 трлн грн.

Читайте також
ЄС розглядає альтернативний план допомоги Україні в обхід вето Угорщини – ЗМІ
прапори ЄС

держбюджет, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Глобальний саміт щодо формули миру може пройти на початку 2024 року – Жовква
Ігор Жовква
Відсотків недостатньо. Україна хоче отримати всі заморожені активи РФ – Мін’юст
меморіал слави Київ
ЄС розглядає альтернативний план допомоги Україні в обхід вето Угорщини – ЗМІ
прапори ЄС
Для чого заснували ООН і які країни туди входять
1,57 трлн грн. Підласа розповіла, як Україна збирається заповнити діру в держбюджеті
Україна евакуювала із сектора Гази першу групу із 43 українців – Зеленський
сектор Гази Ізраїль, війна в Ізраїлі

Завантаження

Ігри
Відео
Здоров'я
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво

Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.

Оксана Михайлова
Град на мінімалках або Партизан-Град: як працюють установки залпового вогню на пікапах
1,57 трлн грн. Підласа розповіла, як Україна збирається заповнити діру в держбюджеті
ГУР ліквідувало колаборанта | 100 тисяч снарядів для України | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
1,57 трлн грн. Підласа розповіла, як Україна збирається заповнити діру в держбюджеті
Втома від війни та корупція — назад у 2016? | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
1,57 трлн грн. Підласа розповіла, як Україна збирається заповнити діру в держбюджеті
Офіційно: це зробило ГУР! | СБУ викрила зрадницю на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
1,57 трлн грн. Підласа розповіла, як Україна збирається заповнити діру в держбюджеті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь