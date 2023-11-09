1,57 трлн грн. Підласа розповіла, як Україна збирається заповнити діру в держбюджеті
Україна має намір покрити дефіцит держбюджету завдяки допомозі іноземних партнерів.
Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в етері телемарафону Єдині новини.
За її словами, всі доходи, всі надходження внутрішні – податки, митні платежі, відрахування від держкомпаній, приватизація тощо – спрямовуються на потреби оборони, тому що міжнародні партнери не дозволяють Україні за їхні гроші фінансувати, наприклад, зарплати військовим чи закупівлю військової техніки.
– Решта видатків, традиційних для держбюджету – виплата пенсій, зарплат лікарям і вчителям, держвідновлення, підтримка бізнесу – потрапляють в площину дефіциту. Якщо уряд не домовиться про те, щоб його покрити, з різними партнерами, то ми повинні будемо скорочувати щось з цих видатків, – розповіла Підласа.
Оскільки пенсії і зарплати в бюджетній сфері є захищеними статтями видатків, постраждає гуманітарна сфера. Наприклад, недостатньо буде друкуватись підручників чи закуповуватиметься менше обладнання в лікарнях.
Наразі уряд докладає зусиль, щоб зменшити нестачу. Так, держбюджет ухвалили раніше, щоб Мінфін міг уже домовлятися з країнами про надання допомоги.
Глава Комітету ВР додала, що наразі є підтверджене фінансування від МВФ. Якщо Україна продовжуватиме виконувати вимоги, які ставить фонд, то в 2024 році отримає 5 млрд 400 млн доларів.
Окрім того, є підтвердження від урядів Японії і Канади, що вони разом нададуть майже 3 млрд доларів.
Україна сподівається, що ще 29 млрд доларів дефіциту зможуть покрити країни ЄС і США.
У четвер, 9 листопада, Верховна Рада остаточно затвердила державний бюджет України на 2024 рік. Дефіцит держбюджету зменшено на 22 млрд грн, він тепер становить 1,57 трлн грн.
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