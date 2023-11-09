В Житомире избили работника военкомата, нападавшего разыскивают
8 ноября в Житомире мужчина избил сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Сейчас нападавшего разыскивают.
Об этом пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Житомирской области Виктория Дубовик сообщила в комментарии Суспільному.
Заявление в полицию от сотрудника ТЦК поступило вечером.
Указано, что инцидент произошел возле магазина на улице Гоголевской, 4
— Заявитель вместе с коллегами находились там по служебным делам. По его словам, на него напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.
Сотруднику военкомата дали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители открыли уголовное дело предварительно по ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).
По словам пресс-секретаря Нацполиции, личность нападавшего установили. Сейчас мужчину разыскивают, поскольку, предварительно известно, что он выехал за пределы Житомира.
Ранее стало известно, что украинский военнослужащий Юрий Куприч, которого избили в Черноморске Одесской области 22 октября, умер в больнице.
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