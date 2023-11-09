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У Житомирі побили працівника військкомату, нападника розшукують

У Житомирі побили працівника військкомату, нападника розшукують

8 листопада в Житомирі чоловік побив співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі нападника розшукують.

Про це речниця ГУ Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик повідомила в коментарі Суспільному.

Заява до поліції від співробітника ТЦК надійшла увечері.

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Зазначено, що інцидент стався біля магазину на вулиці Гоголівській, 4

– Заявник разом з колегами був там у службових справах. За його словами, на нього напав невідомий чоловік, завдав йому тілесних ушкоджень та втік з місця події, – йдеться у повідомленні.

Співробітнику військкомату дали направлення на проходження судово-медичної експертизи. Правоохоронці відкрили кримінальну справу попередньо за ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).

За словами речниці Нацполіції, особу нападника встановили. Наразі чоловіка розшукують, оскільки попередньо відомо, що він виїхав за межі Житомира.

Раніше стало відомо, що український військовослужбовець Юрій Купріч, якого побили в Чорноморську Одеської області 22 жовтня, помер у лікарні.

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Фото: скриншот

Джерело: Суспільне
військовослужбовці, Житомир, ТЦК
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