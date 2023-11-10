В Крыму ГУР атаковала два российских десантных катера с экипажами и бронетехникой
Украинские военные вблизи Черноморского в оккупированном Крыму поразили два российских катера.
Это была операция Главного управления разведки Минобороны Украины.
Речь идет о катерах проекта 11770 класса Серна.
По данным разведчиков, на судах находился экипаж и бронированная техника, в частности БТР-82.
Малые десантные катера класса Серна захватчики использовали во время оккупации острова Змеиный — перебрасывали туда военную технику и десант.
Кроме того, россияне на борту катеров размещали зенитно-ракетные комплексы Тор-М2 для мобильного прикрытия своей группировки на острове.
Малый десантный корабль класса Серна имеет высокую скорость, может перевозить до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.
Россияне используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации. Кроме того, такие катера с зенитно-ракетными комплексами на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ на рейдах.
Ранее в Главном управлении разведки неоднократно говорили, что взрывы в Крыму будут продолжаться — работы у Сил обороны там еще много.
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