Валентина Летяк, редактор ленты
Marder, Gepard и дроны: Германия передала Украине очередной пакет помощи
Правительство Германии передало Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли БМП Marder, САУ Gepard, снаряды для Leopard, дроны, бронетранспортеры и тому подобное.
Обновленный список переданного Украине вооружения обнародован на сайте немецкого правительства.
В новый пакет вошли:
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- 20 боевых машин пехоты Marder;
- 15 самоходных зенитных установок Gepard;
- боеприпасы для танков Leopard 1A5;
- 25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;
- 8 бронетранспортеров;
- 16 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
- 5 автомобилей для пограничников;
- 3 гражданских автомобиля (грузовики, микроавтобусы, вездеходы) из запасов Бундесвера;
- 50 терминалов спутниковой связи SatCom;
- 500 светодиодных ламп;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- почти 2 тыс. боевых шлемов M92.
Германия оказывает поддержку Украине, поставляя технику и вооружение, которые поступают как от Вооруженных сил, так и от промышленных предприятий, финансируемых из фондов правительства по развитию потенциала безопасности.
Ранее стало известно, что в 2024 году Германия предоставит Украине более €7 млрд в виде товаров военного назначения.
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