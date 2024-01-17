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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Marder, Gepard и дроны: Германия передала Украине очередной пакет помощи

Marder, Gepard и дроны: Германия передала Украине очередной пакет помощи
Фото: Getty Images

Правительство Германии передало Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли БМП Marder, САУ Gepard, снаряды для Leopard, дроны, бронетранспортеры и тому подобное.

Обновленный список переданного Украине вооружения обнародован на сайте немецкого правительства.

В новый пакет вошли:

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  • 20 боевых машин пехоты Marder;
  • 15 самоходных зенитных установок Gepard;
  • боеприпасы для танков Leopard 1A5;
  • 25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;
  • 8 бронетранспортеров;
  • 16 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
  • 5 автомобилей для пограничников;
  • 3 гражданских автомобиля (грузовики, микроавтобусы, вездеходы) из запасов Бундесвера;
  • 50 терминалов спутниковой связи SatCom;
  • 500 светодиодных ламп;
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • почти 2 тыс. боевых шлемов M92.

Германия оказывает поддержку Украине, поставляя технику и вооружение, которые поступают как от Вооруженных сил, так и от промышленных предприятий, финансируемых из фондов правительства по развитию потенциала безопасности.

Ранее стало известно, что в 2024 году Германия предоставит Украине более €7 млрд в виде товаров военного назначения.

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Война в Украине, військова допомога, Зброя для України, Німеччина, Украина-Германия
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