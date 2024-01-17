Marder, Gepard и дроны: Германия передала Украине очередной пакет помощи

Правительство Германии передало Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли БМП Marder, САУ Gepard, снаряды для Leopard, дроны, бронетранспортеры и тому подобное.

Обновленный список переданного Украине вооружения обнародован на сайте немецкого правительства.

В новый пакет вошли:

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20 боевых машин пехоты Marder;

15 самоходных зенитных установок Gepard;

боеприпасы для танков Leopard 1A5;

25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;

8 бронетранспортеров;

16 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;

5 автомобилей для пограничников;

3 гражданских автомобиля (грузовики, микроавтобусы, вездеходы) из запасов Бундесвера;

50 терминалов спутниковой связи SatCom;

500 светодиодных ламп;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

почти 2 тыс. боевых шлемов M92.

Германия оказывает поддержку Украине, поставляя технику и вооружение, которые поступают как от Вооруженных сил, так и от промышленных предприятий, финансируемых из фондов правительства по развитию потенциала безопасности.

Ранее стало известно, что в 2024 году Германия предоставит Украине более €7 млрд в виде товаров военного назначения.

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