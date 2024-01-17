Marder, Gepard та дрони: Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги

Уряд Німеччини передав Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли БМП Marder, САУ Gepard, снаряди для Leopard, дрони, бронетранспортери тощо.

Оновлений перелік наданого Україні озброєння оприлюднено на сайті німецького уряду.

До нового пакету увійшли:

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20 бойових машин піхоти Marder;

15 самохідних зенітних установок Gepard;

боєприпаси для танків Leopard 1A5;

25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;

8 бронетранспортерів;

16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

5 автівок для прикордонників;

3 цивільні автівки (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи) із запасів Бундесверу;

50 терміналів супутникового зв’язку SatCom;

500 світлодіодних ламп;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

майже 2 тис. бойових шоломів M92.

Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи техніку та озброєння, які надходять як від Збройних сил, так і від промислових підприємств, що фінансуються з фондів уряду з розбудови безпекового потенціалу.

Раніше стало відомо, що у 2024 році Німеччина надасть Україні понад €7 млрд у вигляді товарів військового призначення.

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