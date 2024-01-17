Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно
Ударил, чтобы не плакала: на Киевщине отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери
Буданов назвал количество исправных самолетов А-50, оставшихся у России
Подрыв гранаты на сессии сельсовета на Закарпатье: увеличилось количество погибших
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Не в феврале: ГУР сообщило, когда в России возможна новая волна мобилизации

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

Российский режим проведет новую волну мобилизации после так называемых выборов российского президента, которые запланированы на март 2024 года.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов во время брифинга на тему Ситуация на временно оккупированных территориях в 2023 году и вызовы 2024 года в Медиацентре Украина.

Отвечая на вопрос, проведет ли РФ мобилизацию 200 тыс. россиян уже в феврале, Юсов сказал, что, скорее всего, это произойдет уже после “выборов” президента.

Сейчас смотрят

— Что касается новой волны мобилизации, то такая вероятность существует, но, скорее всего, уже после так называемых выборов президента РФ. Сейчас продолжаются постоянные мобилизационные мероприятия на территории РФ как по рекрутингу, так и по принудительному подписанию контрактов, — сказал Юсов.

Он добавил, что к участию в войне Россия продолжает привлекать международных наемников и заключенных.

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что каждый день в ВС РФ мобилизуют около 1 тыс. — 1 100 человек для пополнения потерь на фронте и формирования резервных полков.

Осенью разведка Британии сообщала, что мобилизация в РФ для войны против Украины негативно влияет на экономику Кремля. Отмечалось, что перед так называемыми выборами ее, вероятно, не будет.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Укринформ
Андрій Юсов, Война в Украине, мобілізація, Разведка, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Россия атаковала Чугуев под Харьковом: погибла женщина
Вибухи, робота ППО
Ты либо работаешь, либо воюешь: Зеленский об украинских мужчинах за границей
Володимир Зеленський
Противодействие диверсионным группам и укрепление границы: Зеленский провел Ставку
Не в феврале: ГУР сообщило, когда в России возможна новая волна мобилизации
Российские крылатые ракеты Х-101 — совсем другие, чем те, что применялись в 2022 году — Скибицкий
Не в феврале: ГУР сообщило, когда в России возможна новая волна мобилизации

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь