Не в феврале: ГУР сообщило, когда в России возможна новая волна мобилизации

Российский режим проведет новую волну мобилизации после так называемых выборов российского президента, которые запланированы на март 2024 года.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов во время брифинга на тему Ситуация на временно оккупированных территориях в 2023 году и вызовы 2024 года в Медиацентре Украина.

Отвечая на вопрос, проведет ли РФ мобилизацию 200 тыс. россиян уже в феврале, Юсов сказал, что, скорее всего, это произойдет уже после “выборов” президента.

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— Что касается новой волны мобилизации, то такая вероятность существует, но, скорее всего, уже после так называемых выборов президента РФ. Сейчас продолжаются постоянные мобилизационные мероприятия на территории РФ как по рекрутингу, так и по принудительному подписанию контрактов, — сказал Юсов.

Он добавил, что к участию в войне Россия продолжает привлекать международных наемников и заключенных.

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что каждый день в ВС РФ мобилизуют около 1 тыс. — 1 100 человек для пополнения потерь на фронте и формирования резервных полков.

Осенью разведка Британии сообщала, что мобилизация в РФ для войны против Украины негативно влияет на экономику Кремля. Отмечалось, что перед так называемыми выборами ее, вероятно, не будет.

Источник : Укринформ

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