Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Буданов назвав кількість справних літаків А-50, які залишилися у Росії
Підрив гранати на сесії сільради на Закарпатті: збільшилася кількість загиблих
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Не у лютому: ГУР повідомило, коли у Росії можлива нова хвиля мобілізації

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

Російський режим проведе нову хвилю мобілізації після так званих виборів російського президента, які заплановані на березень 2024 року.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов під час брифінгу на тему Ситуація на тимчасово окупованих територіях у 2023 році та виклики 2024 року у Медіацентрі Україна.

Відповідаючи на запитання, чи проведе РФ мобілізацію 200 тис. росіян вже у лютому, Юсов сказав, що, найімовірніше, це станеться вже після “виборів” президента.

Зараз дивляться

— Щодо нової хвилі мобілізації, то така ймовірність існує, але, найімовірніше, вже після так званих виборів президента РФ. Наразі продовжуються сталі мобілізаційні заходи на території РФ щодо як рекрутингу, так і примусового підписання контрактів, – сказав Юсов.

Він додав, що до участі у війні Росія продовжує залучати міжнародних найманців та ув’язнених.

Раніше представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що кожного дня до ЗС РФ мобілізують близько 1 тис. – 1 100 осіб для поповнення втрат на фронті та формування резервних полків.

Восени розвідка Британії повідомляла, що мобілізація у РФ для війни проти України негативно впливає на економіку Кремля. Зазначалося, що перед так званими виборами її, ймовірно, не буде.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Укрінформ
Андрій Юсов, Війна в Україні, мобілізація, Розвідка, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Росія атакувала Чугуїв під Харковом: загинула жінка
Вибухи, робота ППО
Ти або працюєш, або воюєш: Зеленський про українських чоловіків за кордоном
Володимир Зеленський
Протидія диверсійним групам та укріплення кордону: Зеленський провів Ставку
Не у лютому: ГУР повідомило, коли у Росії можлива нова хвиля мобілізації
Російські крилаті ракети Х-101 – зовсім інші, ніж ті, що застосовувалися у 2022 році – Скібіцький
Не у лютому: ГУР повідомило, коли у Росії можлива нова хвиля мобілізації

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь