Не у лютому: ГУР повідомило, коли у Росії можлива нова хвиля мобілізації

Російський режим проведе нову хвилю мобілізації після так званих виборів російського президента, які заплановані на березень 2024 року.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов під час брифінгу на тему Ситуація на тимчасово окупованих територіях у 2023 році та виклики 2024 року у Медіацентрі Україна.

Відповідаючи на запитання, чи проведе РФ мобілізацію 200 тис. росіян вже у лютому, Юсов сказав, що, найімовірніше, це станеться вже після “виборів” президента.

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— Щодо нової хвилі мобілізації, то така ймовірність існує, але, найімовірніше, вже після так званих виборів президента РФ. Наразі продовжуються сталі мобілізаційні заходи на території РФ щодо як рекрутингу, так і примусового підписання контрактів, – сказав Юсов.

Він додав, що до участі у війні Росія продовжує залучати міжнародних найманців та ув’язнених.

Раніше представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що кожного дня до ЗС РФ мобілізують близько 1 тис. – 1 100 осіб для поповнення втрат на фронті та формування резервних полків.

Восени розвідка Британії повідомляла, що мобілізація у РФ для війни проти України негативно впливає на економіку Кремля. Зазначалося, що перед так званими виборами її, ймовірно, не буде.

Джерело : Укрінформ

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