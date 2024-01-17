Скандал вокруг Bihus.Info: СБУ расследует незаконное прослушивание журналистов

Сотрудники СБУ взялись за расследование незаконного прослушивания и видеосъемки журналистов проекта Bihus.Info. Речь идет о видео из сети, на котором его сотрудники, вероятно, употребляли наркотики на новогоднем корпоративе.

Уголовное производство открыто по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

— По убеждению СБУ, прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины как демократического государства. Подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся оборота наркотических веществ, — говорят в спецслужбе.

И отмечают, что оценку этим фактам могут давать исключительно правоохранительные органы.

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Реакция Рады на скандал с Bihus.Info

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова уже обратился в правоохранительные органы, сообщил в эфире телемарафона Єдині новини его председатель, народный депутат Ярослав Юрчишин.

По его словам, в ближайшее время возглавляемый им комитет, а также Комитет по вопросам гуманитарной политики будут рассматривать этот вопрос, и если правоохранительные органы не будут справляться, подключатся органы парламентского контроля.

— Надеюсь, вскоре появится общая позиция обоих комитетов. Нам важно, чтобы не только правоохранительные органы оперативно реагировали, но и представители законодательной власти давали оценку недопустимости таких действий в Украине, — подчеркнул Юрчишин.

Что известно о скандале с Bihus.Info

16 января на YouTube-канале информационного ресурса Народная правда обнародовали видео, на котором сотрудники команды расследователей Bihus.Info якобы употребляли наркотические вещества на новогоднем корпоративе.

Через несколько часов после этого руководитель проекта Денис Бигус пообещал жесткие кадровые решения, одновременно отметив незаконность прослушивания и наблюдения за своими сотрудниками.

— Прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели тех, кто записывал, понятны. Но это не является оправданием тому, что мы увидели на видео — а именно употребление запрещенных веществ несколькими нашими коллегами, — отметил он.

Бигус также сказал, что все сотрудники сдадут тесты на употребление наркотиков.

Вскоре он записал еще одно видео, в котором заявил, что за членами его команды следили около года, поскольку фрагменты перехваченных разговоров были смонтированы из нескольких эпизодов, между которыми месяцы.

— А когда профессиональных факапов не нашли, перешли на личное. В результате установили камеры в номере девушек из команды на новогоднем корпоративе, — сказав он, добавив, что это является откровенным вмешательством в глубоко частную жизнь, а герои обнародованного видео, употребляя запрещенные вещества, вредили только себе, но не несли социальной угрозы.

Бигус считает, что это не похоже на спонтанную месть за какой-то конкретный материал, а скорее — на длительное преследование для дискредитации команды проекта.

Источник : СБУ

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