Скандал довкола Bihus.Info: СБУ розслідує незаконне прослуховування журналістів

Співробітники СБУ взялися за розслідування незаконного прослуховування та відеозйомки журналістів проєкту Bihus.Info. Йдеться про відео з мережі, на якому його співробітники, ймовірно, вживали наркотики на новорічному корпоративі.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

– На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин, – кажуть у спецслужбі.

І наголошують, що оцінку цим фактам можуть давати лише правоохоронні органи.

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Реакція Ради на скандал з Bihus.Info

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова вже звернувся до правоохоронних органів, повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини його голова, народний депутат Ярослав Юрчишин.

За його словами, найближчим часом очолюваний ним комітет, а також Комітет з питань гуманітарної політики розглядатимуть це питання і якщо правоохоронні органи не справлятимуться, доєднаються органи парламентського контролю.

– Сподіваюся, незабаром з’явиться спільна позиція обох комітетів. Нам важливо, щоб не лише правоохоронні органи оперативно реагували, а й представники законодавчої влади давали оцінку неприпустимості таких дій в Україні, – наголосив Юрчишин.

Що відомо про скандал з Bihus.Info

16 січня на YouTube-каналі інформаційного ресурсу Народна правда оприлюднили відео, на якому співробітники команди розслідувачів Bihus.Info нібито вживали наркотичні речовини на новорічному корпоративі.

За кілька годин після цього керівник проєкту Денис Бігус пообіцяв жорсткі кадрові рішення, водночас наголосивши на незаконності прослуховування та спостереження за своїми співробітниками.

– Прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео – а саме вживання заборонених речовин кількома нашими колегами, – зауважив він.

Бігус також сказав, що всі співробітники здадуть тести на вживання наркотиків.

Згодом він записав ще одне відео, в якому заявив, що за членами його команди стежили близько року, оскільки фрагменти перехоплених розмов було змонтовано з декількох епізодів, між якими місяці.

– А коли професійних факапів не знайшли, перейшли на особисте. В результаті встановили камери у номері дівчат із команди на новорічному корпоративі, – сказав він, додавши, що це є відвертим втручанням у глибоко приватне життя, а герої оприлюдненого відео, вживаючи заборонені речовини, шкодили лише собі, але не несли соціальної загрози.

Бігус вважає, що це не схоже на спонтанну помсту за якийсь конкретний матеріал, а радше – на тривале переслідування для дискредитації команди проєкту.

Джерело : СБУ

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