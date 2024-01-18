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Светлана Ковбиця, Журналистка Факты ICTV
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Румынские фермеры заблокировали третий пункт пропуска на границе с Украиной: что известно

Румынские фермеры заблокировали третий пункт пропуска на границе с Украиной: что известно
Фото: ДМС
Румынские фермеры заблокировали третий пункт пропуска на границе с Украиной: что известно
Фото: ДМС
Румынские фермеры заблокировали третий пункт пропуска на границе с Украиной: что известно
Фото: ДМС
Румынские фермеры заблокировали третий пункт пропуска на границе с Украиной: что известно
Фото: ДМС
Румынские фермеры заблокировали третий пункт пропуска на границе с Украиной: что известно
Румынские фермеры заблокировали третий пункт пропуска на границе с Украиной: что известно
Румынские фермеры заблокировали третий пункт пропуска на границе с Украиной: что известно
Румынские фермеры заблокировали третий пункт пропуска на границе с Украиной: что известно

В четверг, 18 января, румынские протестующие заблокировали контрольно-пропускной пункт Халмеу — Дяково на Закарпатье.

Как сообщает корреспондент Фактов ICTV с места событий, сейчас с румынской стороны границы много полиции.

— Участники акции протеста — автоперевозчики и фермеры, всего их за 20. Они пригнали большую сельскохозяйственную технику и перекрыли движение грузовиков. Легковушки и автобусы пропускают, — говорится в сообщении.

Как сообщают таможенники, движение на выезд из Украины грузовиков приостановлено с целью недопущения блокирования проезда легковых авто.

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Сроки проведения блокировки пока не известны.

– Сейчас на выезд из Украины ожидают около 10 грузовиков, а в єЧерзі — 607 т/с. За минувшие сутки оформлено и пропущено: на выезд из Украины — 138 т/с, на въезд — 105 т/с, – сообщают таможенники.

В Пограничной службе Украины сообщают, что это уже третий пункт пропуска, который блокируют протестующие.

Пограничники Украины во взаимодействии с румынскими коллегами осуществляют мероприятия по дальнейшим пропускным операциям для грузовиков.

Пропуск легковых автомобилей, пассажирских и автобусов осуществляется в обычном режиме.

Протест румынских фермеров

В начале недели фермеры начали частичное блокирование румынского пункта пропуска Викову-де-Сус, что напротив украинского Красноильска, а также пунктов пропуска Сирет — Порубное. Акция начиналась днем и завершалась вечером.

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Аграрии массово жалуются на тяжелые условия ведения сельхоздеятельности из-за высоких цен на горючее, увеличение налогов, что в отдельных случаях заставляет закрыть бизнес.

На этом фоне они призывают государственные власти Румынии прекратить ввоз зерна из Украины.

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блокада границы, Закарпатье, Румунія
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