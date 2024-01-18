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Україна
Світлана Ковбиця, Журналістка Факти ICTV
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Румунські фермери заблокували третій пункт пропуску на кордоні з Україною: що відомо

Румунські фермери заблокували третій пункт пропуску на кордоні з Україною: що відомо
Фото: ДМС
Румунські фермери заблокували третій пункт пропуску на кордоні з Україною: що відомо
Фото: ДМС
Румунські фермери заблокували третій пункт пропуску на кордоні з Україною: що відомо
Фото: ДМС
Румунські фермери заблокували третій пункт пропуску на кордоні з Україною: що відомо
Фото: ДМС
Румунські фермери заблокували третій пункт пропуску на кордоні з Україною: що відомо
Румунські фермери заблокували третій пункт пропуску на кордоні з Україною: що відомо
Румунські фермери заблокували третій пункт пропуску на кордоні з Україною: що відомо
Румунські фермери заблокували третій пункт пропуску на кордоні з Україною: що відомо

У четвер, 18 січня, румунські протестувальники заблокували  контрольно-пропускний пункт Халмеу – Дякове на Закарпатті. 

Як повідомляє кореспондент Фактів ICTV з місця подій, наразі з румунського боку кордону багато поліції.

– Учасники акції протесту – автоперевізники та фермери,  усього їх за 20. Вони пригнали велику сільськогосподарську техніку і перекрили рух вантажівок. Легковики й автобуси пропускають, – йдеться в повідомленні. 

Як повідомляють митники, рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто. 

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Терміни проведення блокування наразі не відомі.

– Зараз на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в єЧерзі – 607 т/з. За минулу добу оформлено та пропущено: на виїзд з України – 138 т/з, на в’їзд – 105 т/з, – повідомляють митники.

У Прикордонній службі України повідомляють, що це вже третій пункт перепуску, який блокують протестувальники. 

Прикордонники України у взаємодії з румунськими колегами здійснюють заходи щодо подальших пропускних операцій для вантажівок.

Пропуск легкових та пасажирських автомобілів, автобусів здійснюється у звичайному режимі.

Протест румунських фермерів

На початку тижня фермери почали часткове блокування румунського пункту пропуску Вікову-де-Сус, що навпроти українського – Красноїльськ, а також пунктів пропуску Сірет – Порубне. Акція розпочиналася вдень і завершувалася ввечері.

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Аграрії масово скаржаться на важкі умови ведення сільгоспдіяльності через високі ціни на пальне, збільшення податків, що в окремих випадках змушує закрити бізнес.

На цьому тлі вони закликають державну владу Румунії припинити ввезення зерна з України.

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