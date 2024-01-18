Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Румунські фермери заблокували третій пункт пропуску на кордоні з Україною: що відомо
У четвер, 18 січня, румунські протестувальники заблокували контрольно-пропускний пункт Халмеу – Дякове на Закарпатті.
Як повідомляє кореспондент Фактів ICTV з місця подій, наразі з румунського боку кордону багато поліції.
– Учасники акції протесту – автоперевізники та фермери, усього їх за 20. Вони пригнали велику сільськогосподарську техніку і перекрили рух вантажівок. Легковики й автобуси пропускають, – йдеться в повідомленні.
Як повідомляють митники, рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто.
Терміни проведення блокування наразі не відомі.
– Зараз на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в єЧерзі – 607 т/з. За минулу добу оформлено та пропущено: на виїзд з України – 138 т/з, на в’їзд – 105 т/з, – повідомляють митники.
У Прикордонній службі України повідомляють, що це вже третій пункт перепуску, який блокують протестувальники.
Прикордонники України у взаємодії з румунськими колегами здійснюють заходи щодо подальших пропускних операцій для вантажівок.
Пропуск легкових та пасажирських автомобілів, автобусів здійснюється у звичайному режимі.
Протест румунських фермерів
На початку тижня фермери почали часткове блокування румунського пункту пропуску Вікову-де-Сус, що навпроти українського – Красноїльськ, а також пунктів пропуску Сірет – Порубне. Акція розпочиналася вдень і завершувалася ввечері.
Аграрії масово скаржаться на важкі умови ведення сільгоспдіяльності через високі ціни на пальне, збільшення податків, що в окремих випадках змушує закрити бізнес.
На цьому тлі вони закликають державну владу Румунії припинити ввезення зерна з України.