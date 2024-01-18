Румунські фермери заблокували третій пункт пропуску на кордоні з Україною: що відомо

У четвер, 18 січня, румунські протестувальники заблокували контрольно-пропускний пункт Халмеу – Дякове на Закарпатті.

Як повідомляє кореспондент Фактів ICTV з місця подій, наразі з румунського боку кордону багато поліції.

– Учасники акції протесту – автоперевізники та фермери, усього їх за 20. Вони пригнали велику сільськогосподарську техніку і перекрили рух вантажівок. Легковики й автобуси пропускають, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляють митники, рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто.

Зараз дивляться

Терміни проведення блокування наразі не відомі.

– Зараз на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в єЧерзі – 607 т/з. За минулу добу оформлено та пропущено: на виїзд з України – 138 т/з, на в’їзд – 105 т/з, – повідомляють митники.

У Прикордонній службі України повідомляють, що це вже третій пункт перепуску, який блокують протестувальники.

Прикордонники України у взаємодії з румунськими колегами здійснюють заходи щодо подальших пропускних операцій для вантажівок.

Пропуск легкових та пасажирських автомобілів, автобусів здійснюється у звичайному режимі.

Протест румунських фермерів

На початку тижня фермери почали часткове блокування румунського пункту пропуску Вікову-де-Сус, що навпроти українського – Красноїльськ, а також пунктів пропуску Сірет – Порубне. Акція розпочиналася вдень і завершувалася ввечері.

Аграрії масово скаржаться на важкі умови ведення сільгоспдіяльності через високі ціни на пальне, збільшення податків, що в окремих випадках змушує закрити бізнес.

На цьому тлі вони закликають державну владу Румунії припинити ввезення зерна з України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.