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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина работает над восстановлением авиасообщения: о каких аэропортах идет речь

салон літака
Фото: Pixabay

Украина интенсивно работает над восстановлением авиасообщения из Киева и Львова, и обязательно будет сделано все возможное, чтобы это реализовать.

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Ростислав Шурма во время панельной дискуссии в Давосе.

По его словам, наличие надежной логистики, транспортного сообщения, особенно авиасообщения, являются важными элементами деловой и инвестиционной деятельности страны.

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Какие аэропорты Украины могут открыть

У Шурмы спросили, действительно ли украинские власти рассматривают возможность открытия аэропортов в Киеве и Львове. Он сказал, что речь идет об обоих аэропортах, но основной фокус направлен на Борисполь.

Относительно сроков, когда авиасообщение могут открыть, Шурма сказал, что не готов ответить.

— У нас есть внутренняя дорожная карта и график. Вы правы, но я не хочу называть какие-то конкретные сроки… Если бы это зависело только от нас. Возможно, я был бы готов публично взять на себя обязательства, но думаю, что доля нашей домашней работы здесь не более 20%, — заявил он.

Возможность восстановления авиасообщения в Украине зависит также и от международных партнеров, независимых регуляторов и страховых компаний.

Успех этого решения будет зависеть, в частности, и от способности Украины обеспечить физическую безопасность полетов. Шурма отметил, что украинская сторона и военные тесно сотрудничают с коллегами из Израиля для изучения их опыта.

Напомним, в начале декабря руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что власти Украины планируют вскоре открыть Международный аэропорт Борисполь, который был закрыт с начала полномасштабной агрессии России против Украины.

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Аеропорт Бориспіль, Аеропорт Львів, Літаки, Офис президента
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