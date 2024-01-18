Україна працює над відновленням авіасполучення: про які аеропорти йдеться

Україна інтенсивно працює над відновленням авіасполучення з Києва та зі Львова і обов’язково буде зроблено все можливе, щоб це реалізувати.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма під час панельної дискусії у Давосі.

За його словами, наявність надійної логістики, транспортного сполучення, а особливо авіасполучення, є важливими елементами ділової та інвестиційної діяльності країни.

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Які аеропорти України можуть відкрити

У Шурми запитали, чи справді українська влада розглядає можливість відкриття аеропортів у Києві та Львові. Він сказав, що йдеться про обидва летовища, але основний фокус спрямовано на Бориспіль.

Щодо термінів, коли авіасполучення можуть відкрити, Шурма сказав, що не готовий відповісти.

— У нас є внутрішня дорожня карта і графік. Ви маєте рацію, але я не хочу називати якісь конкретні терміни… Якби це залежало тільки від нас. Можливо, я був би готовий публічно взяти на себе зобов’язання, але думаю, що частка нашої домашньої роботи тут не більше 20%, – заявив він.

Можливість відновлення авіасполучення в Україні залежить також і від міжнародних партнерів, незалежних регуляторів та страхових компаній.

Успіх цього рішення залежатиме, зокрема, і від здатності України забезпечити фізичну безпеку польотів. Шурма зазначив, що українська сторона та військові тісно співпрацюють з колегами з Ізраїлю для вивчення їхнього досвіду.

Нагадаємо, на початку грудня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що влада України планує незабаром відкрити Міжнародний аеропорт Бориспіль, який був зачинений з початку повномасштабної агресії Росії проти України.

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