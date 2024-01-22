Польша добилась уступок от ЕС по ограничению украинского экспорта — FT

Новое правительство в Варшаве добилось уступок от Евросоюза в вопросе ограничения украинского экспорта продовольствия. Об этом сообщает газета Financial Times.

По словам комиссара по торговле ЕС Валдиса Домбровскиса, Брюссель будет контролировать приток сельхозпродукции, если он будет нести риски снижения цен в Польше и других соседних странах.

Предложение должно поступить на этой неделе и, вероятно, будет включать “специфические для каждой страны защитные меры”, которые позволят Брюсселю блокировать импорт, если рынок определенной страны будет переполнен.

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Домбровскис сообщил, что в настоящее время оценивается влияние на рынок ЕС в целом, что уменьшает вероятность принятия мер.

— Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам, и одним из способов сделать это является введение защитных мер для конкретных стран, — сказал он.

Еврокомиссар добавил, что влияние торговли или экспорта украинской сельскохозяйственной продукции распределено очень неравномерно. Его испытывают прежде всего ближайшие страны-соседи, тогда как для рынка ЕС в целом оно не вызывает значительных проблем.

По словам Домбровскиса, меры будут охватывать период до июня 2025 года. Предварительно это предложение должно быть одобрено Европарламентом и большинством государств-членов.

Он отметил, что начнет переговоры о взаимной либерализации торговли, требуя от Украины снизить определенные торговые барьеры для увеличения экспорта ЕС, поскольку страна начинает переговоры о вступлении в блок.

4 января министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что Варшава не будет открывать границу для товаров из Украины, эмбарго на украинскую агропродукцию бессрочное — пока его не снимут. После этого Еврокомиссия направила Польше письмо о необходимости отменить эмбарго на агропродукцию из Украины.

Источник : Financial Times

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