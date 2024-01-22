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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Польща домоглася поступок від ЄС щодо обмеження українського експорту – FT

зерно
Фото: Pexels

Новий уряд у Варшаві домігся поступок від Євросоюзу у питанні обмеження українського експорту продовольства. Про це повідомляє газета Financial Times.

За словами комісара з торгівлі ЄС Валдіса Домбровскіса, Брюссель контролюватиме приплив сільгосппродукції, якщо він нестиме ризики зниження цін у Польщі та інших сусідніх країнах.

Пропозиція має надійти цього тижня і, ймовірно, включатиме “специфічні для кожної країни захисні заходи”, які дозволять Брюсселю блокувати імпорт, якщо ринок певної країни буде переповнений.

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Домбровскіс повідомив, що нині оцінюється вплив на ринок ЄС в цілому, що зменшує ймовірність вжиття заходів.

— Ми будемо розглядати, як ми можемо надати додаткові гарантії Польщі та іншим країнам-членам, і одним зі способів зробити це є запровадження захисних заходів для конкретних країн, – сказав він.

Єврокомісар додав, що вплив торгівлі або експорту української сільськогосподарської продукції розподілений дуже нерівномірно. Його відчувають насамперед найближчі країни-сусіди, тоді як для ринку ЄС в цілому він не спричиняє значних проблем.

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За словами Домбровскіса, заходи охоплюватимуть період до червня 2025 року. Попередньо ця пропозиція має бути схвалена Європарламентом і більшістю держав-членів.

Він зазначив, що розпочне переговори про взаємну лібералізацію торгівлі, вимагаючи від України знизити певні торговельні барʼєри для збільшення експорту ЄС, оскільки країна розпочинає переговори про вступ до блоку.

4 січня міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що Варшава не відкриватиме кордон для товарів з України, ембарго на українську агропродукцію безстрокове – доки його не знімуть. Після цього Єврокомісія надіслала Польщі листа про необхідність скасувати ембарго на агропродукцію з України.

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Джерело: Financial Times
Європейський Союз, Експорт, Зерно, Польща
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