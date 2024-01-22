Польша присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Польша присоединилась к декларации стран G7 относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска на фоне его визита в Киев в понедельник, 22 января.

— Мы также будем сотрудничать в других форматах. Польша присоединилась к декларации G7 — эта декларация должна мобилизовать демократические страны в поддержку Украины, — говорится в заявлении Туска.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Туском поблагодарил Польшу за присоединение к декларации G7 и за готовность начать работу над соглашением по безопасности между странами.

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Президент Украины и премьер Польши после встречи провели переговоры, которые Зеленский назвал очень продуктивными. В частности, глава государства сообщил о новом польском оборонном пакете.

22 января в Киев прибыл премьер Польши Дональд Туск. Это его первый визит в Украину после назначения на эту должность в декабре 2023 года.

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