Есть новый польский оборонный пакет — Зеленский о встрече с Туском

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском в ходе его визита в Киев в понедельник, 22 января.

Зеленский назвал их очень продуктивными и отметил, что они касались всех аспектов двусторонних отношений стран. Также глава государства сообщил о новом польском оборонном пакете.

Стороны также обсудили возможности будущего совместного производства оружия.

22 января в Киев прибыл премьер Польши Дональд Туск. Это его первый визит в Украину после назначения на эту должность в декабре 2023 года.

Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.

We appreciate Poland’s unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD

