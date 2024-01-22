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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Есть новый польский оборонный пакет — Зеленский о встрече с Туском

Зеленський і Туск

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском в ходе его визита в Киев в понедельник, 22 января.

Зеленский назвал их очень продуктивными и отметил, что они касались всех аспектов двусторонних отношений стран. Также глава государства сообщил о новом польском оборонном пакете.

— Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд — это польский кредит для Украины, — написал Зеленский в социальной сети X.

Стороны также обсудили возможности будущего совместного производства оружия.

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22 января в Киев прибыл премьер Польши Дональд Туск. Это его первый визит в Украину после назначения на эту должность в декабре 2023 года.

В официальном аккаунте Туска в соцсети X после встречи с Зеленским появилось сообщение: Привет, мой друг.

В канцелярии Туска заявили, что его визит направлен на обсуждение двусторонних вопросов. Там отметили, что об “определенных конфликтах интересов” будут говорить в духе дружбы и настроены их уладить как можно скорее.

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Фото: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский, Дональд Туск, Польша, Украина
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