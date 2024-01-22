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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Польща приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Зеленський і Туск
Фото: Офіс президента

Польща приєдналася до декларації країн G7 щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомила пресслужба канцелярії прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска на тлі його візиту до Києва у понеділок, 22 січня.

— Ми також будемо співпрацювати в інших форматах. Польща приєдналася до декларації G7 – ця декларація має мобілізувати демократичні країни на підтримку України, – йдеться у заяві Туска.

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із Туском подякував Польщі за приєднання до декларації G7 та за готовність почати роботу над безпековою угодою між країнами.

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Президент України та прем’єр Польщі після зустрічі провели переговори, які Зеленський назвав дуже продуктивними. Зокрема, глава держави повідомив про новий польський оборонний пакет.

22 січня до Києва прибув прем’єр Польщі Дональд Туск. Це його перший візит до України після призначення на цю посаду у грудні 2023 року.

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G7, Польща, Україна
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