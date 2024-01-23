Рамштайн-18: Остин призвал предоставить Украине больше систем ПВО

Россия, атакуя Украину ракетами и дронами, пытается деморализовать украинцев и подорвать боевой дух украинских военных. Именно поэтому страны-партнеры Украины должны предоставить больше систем ПВО для прикрытия неба.

Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин во время видеовыступления на Контактной группе по обороне Украины, более известной как Рамштайн.

Со стороны Украины присутствовали онлайн министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Глава американского Минобороны начал с того, что Соединенные Штаты и международная коалиция, в которую входит около 50 союзников и партнеров, остаются преданными поддержке Украины в ее борьбе с агрессией России.

— Украина не одна. По всему миру друзья Украины поддерживают украинские войска в противостоянии путинской агрессии. Мы сформировали историческую международную коалицию, которая разделяет общие интересы и принципы. И США остаются сторонниками поддержки Украины в ее борьбе за свободу, — сказал он.

Он напомнил, что украинские войска наносят значительные потери российской армии, а президент РФ Владимир Путин продолжает жертвовать “потрясающим количеством” войск для своих целей.

— Путин надеется, что ракеты и дроны деморализуют украинский народ и подорвут боевой дух украинских военных. Поэтому я призываю эту группу приложить усилия, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков. Украина ответила на жестокость Путина мужеством и неповиновением. После почти двух лет войны украинский народ и войско крепко стоят против российской агрессии и оккупации, а российские военные сильно ослаблены и деморализованы, — сказал он.

Глава Пентагона также напомнил присутствующим, что Украина вернула себе более 50% суверенной территории, захваченной Россией с момента ее неспровоцированного вторжения в феврале 2022 года.

— Поэтому давайте будем откровенными. Наша поддержка борьбы Украины против тирании делает все наши страны более безопасными. Если у нас сдадут нервы, если мы пошатнемся, если мы не сможем сдержать других потенциальных агрессоров, мы лишь пригласим еще больше кровопролития и хаоса. Поэтому суверенная и безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности, — подчеркнул он.

Ллойд Остин отдельно заявил, что США продолжают “упорно работать” над мониторингом и отчетностью за американскую помощь в сфере безопасности, предоставленную Украине, но пока в Пентагоне “не видели никаких достоверных доказательств” нецелевого использования или незаконного перенаправления американского оборудования.

Он также отметил и поблагодарил страны-союзники за важные пакеты помощи, которые были поставлены Украине. Речь идет, в частности, о поддержке для Украины со стороны Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании.

— Вместе эти обязательства составят миллиарды долларов дополнительной военной помощи Украине. Мы должны продолжать сосредотачиваться как на насущных потребностях Украины на поле боя, так и на помощи Украине в укреплении, модернизации и поддержке ее Вооруженных сил в долгосрочной перспективе, — сказал он.

Именно поэтому, отметил Остин, в прошлом месяце в Вашингтоне прошла Конференция по вопросам оборонно-промышленной базы Украины, где целью было начало “новой эры сотрудничества” для удовлетворения долгосрочных потребностей Украины в сфере безопасности.

— Мы остаемся преданными укреплению оборонно-промышленной базы Украины как для интенсификации текущей борьбы Украины, так и для усиления ее долгосрочного сдерживания. И наши союзники и партнеры с гордостью работают рядом с нами, — сказал он.

Глава Пентагона подчеркнул, что в борьбе Украины с агрессией РФ на кону стоит “безопасность всего международного сообщества“.

Предыдущий Рамштайн

Заседание 17-го Рамштайнапроходило 22 ноября, где обсуждалось создание новой коалиции средств ПВО. Лидерами этой коалиции тогда выступили Германия и Франция.

Перед этим, в октябре 2023 года, заседание Контактной группы по обороне Украины проходило в Брюсселе, где впервые лично присутствовал президент Владимир Зеленский.

Источник: DoD

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