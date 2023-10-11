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Юлия Захарченко, редактор ленты

Главный упор — это усиление ПВО, артиллерии, дальнобойных систем: Зеленский об итогах Рамштайн

Зеленський
Фото: Офис президента

В Брюсселе состоялась встреча в формате Рамштайн. Главный упор Украины — это усиление нашей ПВО, наиболее важных инструментов на фронте, артиллерии, дальнобойных систем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам заседания Рамштайн-16, которое состоялось 11 октября.

Глава государства поблагодарил всех партнеров за неизменную готовность помогать украинской обороне.

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Президент Украины встретился с министром обороны США Остином и новым главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Брауном. Он отметил, что это была длительная и конкретная встреча.

По словам президента, была также хорошая встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой обсудили украинские оборонные приоритеты и взаимодействие с Организацией Североатлантического договора.

— Сегодня состоялось заседание Совета Украина — НАТО на уровне министров обороны, завтра состоится заседание министров обороны Альянса. Конечно, работаем над дальнейшей поддержкой наших воинов, конкретными вещами, в частности, тем снабжением, о котором парни говорили мне, когда я был на фронте, посещал бригады на передовой, — утверждает Зеленский.

В то же время президент отметил, что состоялась результативная встреча с премьер-министром Бельгии. Так, страна присоединилась к авиационной коалиции и предоставит Украине истребители F-16. Также есть новый оборонный пакет от Бельгии, в котором — несколько важных компонентов, особенно ракеты для ПВО.

Бельгия первая в мире начала конкретное использование замороженных активов РФ для компенсации ущерба от российской агрессии, а уже в следующем году €1 млрд 700 млн Украина получит на поддержку обороны и проекты восстановления.

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