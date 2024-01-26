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Валентина Летяк, редактор ленты

Авдеевка, Купянск и юг: Зеленский провел очередную ставку

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

На ставке 26 января у президента Владимира Зеленского обсудили важнейшие направления действий Сил обороны Украины — это Авдеевка, Купянск и юг.

Глава государства заслушал подробные доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других.

Еще один фокус внимания — снаряды. Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТП, постоянное наращивание собственного производства. Также дроны, работа над увеличением как объемов, так и дальности применения, — уточнил президент.

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По его словам, говорили также о защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора.

— Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, общин и критических объектов с воздуха, — добавил он.

В последнем отчете аналитики Института изучения войны (ISW) высказали предположение, что РФ может усилить наступление в районе Авдеевки, куда стянула около 40 тыс. военных.

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Авдеевка, Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, Куп'янськ, Російська агресія, Херсонская область
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