Россияне активизировались: в ВСУ назвали количество оккупантов на Купянском направлении
Численность армии российских захватчиков на Купянском направлении не изменилась.
Об этом заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Фитьо во время разговора с ведущим Вадимом Карпьяком в эфире телемарафона Єдині новини.
— На Купянском направлении состав россиян не претерпел изменений. 200 тыс. — это их группировка в полосе ответственности Хортица, — сказал Фитьо.
По его словам, по состоянию на сегодня на этом направлении сконцентрировано ориентировочно 44 тыс. российских захватчиков.
Фитьо отметил, что их количество “в принципе не меняется”. Он добавил: Мы все это отслеживаем. Единственное — они сейчас активизировались больше.
Накануне стало известно, что ВСУ оставили позиции в селе Крохмальное на Купянском направлении и отошли на более подготовленные рубежи.
По словам Фитьо, до полномасштабного вторжения РФ в Крохмальном проживали 45 человек и было “где-то пять домов”, которые уже давно разрушены армией россиян.