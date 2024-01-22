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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Россияне активизировались: в ВСУ назвали количество оккупантов на Купянском направлении

військові ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Численность армии российских захватчиков на Купянском направлении не изменилась.

Об этом заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Фитьо во время разговора с ведущим Вадимом Карпьяком в эфире телемарафона Єдині новини.

— На Купянском направлении состав россиян не претерпел изменений. 200 тыс. — это их группировка в полосе ответственности Хортица, — сказал Фитьо.

По его словам, по состоянию на сегодня на этом направлении сконцентрировано ориентировочно 44 тыс. российских захватчиков.

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Фитьо отметил, что их количество “в принципе не меняется”. Он добавил: Мы все это отслеживаем. Единственное — они сейчас активизировались больше.

Ситуация на Купянском направлении — какая численность армии РФ наблюдается

Скриншот: Deep State

Накануне стало известно, что ВСУ оставили позиции в селе Крохмальное на Купянском направлении и отошли на более подготовленные рубежи.

По словам Фитьо, до полномасштабного вторжения РФ в Крохмальном проживали 45 человек и было “где-то пять домов”, которые уже давно разрушены армией россиян.

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Армия России, Война в Украине, Куп'янськ, Російська агресія
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