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РФ не сможет захватить Авдеевку в ближайшие недели — разведка Британии

Авдіївка

Главным приоритетом для армии РФ сейчас является Авдеевка Донецкой области. Однако ей вряд ли удастся взять город в течение следующих недель, считают в разведке Минобороны Великобритании.

— Россияне осуществляют трехстороннее наступление с целью окружения города с юга и севера, а также ведут бои в окрестностях восточного квартала самой Авдеевки, — говорят в разведке.

Также они пытаются обойти украинские укрепления, проникая на окраины города через служебные тоннели — такой способ проникновения оккупанты пытаются применять с октября прошлого года.

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В то же время отмечается, что россияне несут здесь значительные потери в живой силе и бронетехнике, в том числе и из-за применения БпЛА Силами обороны Украины.

По данным британской разведки, контратаки украинских защитников также сдерживают российские войска от дальнейшего продвижения вглубь города.

— Поскольку основной маршрут снабжения остается нетронутым, а украинские войска проводят локальные контратаки, Авдеевка, вероятно, останется под контролем Украины в течение следующих недель, — подытожили британцы.

Аналитики Института изучения войны (ISW) накануне сообщили, что РФ скопила возле Авдеевки 40 тыс. военных и готовится усилить наступление на город.

В то же время они сомневаются, что это существенно повлияет на скорость продвижения врага на этом направлении.

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Фото: Александр Тарнавский

Авдеевка, Армия России, Бої в Авдіївці, Война в Украине, Великобритания, Донецкая область, ВСУ, Разведка, Російська агресія
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