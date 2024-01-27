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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ не зможе захопити Авдіївку найближчими тижнями – розвідка Британії

Авдіївка

Головним пріоритетом для армії РФ наразі є Авдіївка Донецької області. Проте їй навряд чи вдасться взяти місто протягом наступних тижнів, вважають у розвідці Міноборони Великох Британії.

– Росіяни здійснюють тристоронній наступ із метою оточення міста з півдня та півночі, а також ведуть бої на околицях східного кварталу самої Авдіївки, – кажуть у розвідці.

Також вони намагаються обійти українські укріплення, проникаючи на околиці міста через службові тунелі – такий спосіб проникнення окупанти намагаються застосовувати з жовтня минулого року.

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Водночас наголошують, що росіяни зазнають тут значних втрат у живій силі та бронетехніці, зокрема і через застосування БпЛА Силами оборони України.

За даними британської розвідки, контратаки українських захисників також стримують російські війська від подальшого просування вглиб міста.

– Оскільки основний маршрут постачання залишається недоторканим, а українські війська проводять локальні контратаки, Авдіївка, ймовірно, залишиться під контролем України протягом наступних тижнів, – підсумували британці.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) напередодні повідомили, що РФ скупчила біля Авдіївки 40 тис. військових і готується посилити наступ на місто.

Водночас вони сумніваються, що це суттєво вплине на швидкість просування ворога на цьому напрямку.

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Фото: Олександр Тарнавський

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