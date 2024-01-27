Юлия Захарченко, редактор ленты
Поиск длился две недели: в Нью-Йорке из-под завалов дома достали тела пятерых погибших
В Нью-Йорке Донецкой области завершена поисковая операция после российской атаки управляемыми авиабомбами. Всего вытащили тела пяти погибших из-под завалов разрушенного дома.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Атака на Нью-Йорк 15 января 2024
Днем 15 января российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на трехэтажку в Нью-Йорке Донецкой области. Тогда в результате вражеской атаки три человека получили ранения, а пять людей остались под завалами.
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По информации Донецкой ОВА, поисковая операция в Нью-Йорке продолжалась почти две недели, спасатели нашли останки тел всех пятерых погибших людей.
Фото: Донецкая ОВА
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