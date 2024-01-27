Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Инфографика
Падение Ил-76 в Белгородской области: что не так с версией РФ о пленных на борту самолета
Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта
Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg
Ил-76 упал в Белгородской области РФ: он перевозил ракеты к С-300 – что известно
Генштаб ВСУ обнародовал заявление на фоне падения российского Ил-76
Происшествия Срочно
Срочно
Юлия Захарченко, редактор ленты

Поиск длился две недели: в Нью-Йорке из-под завалов дома достали тела пятерых погибших

Поиск длился две недели: в Нью-Йорке из-под завалов дома достали тела пятерых погибших

В Нью-Йорке Донецкой области завершена поисковая операция после российской атаки управляемыми авиабомбами. Всего вытащили тела пяти погибших из-под завалов разрушенного дома.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Атака на Нью-Йорк 15 января 2024

Днем 15 января российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на трехэтажку в Нью-Йорке Донецкой области. Тогда в результате вражеской атаки три человека получили ранения, а пять людей остались под завалами.

Сейчас смотрят

По информации Донецкой ОВА, поисковая операция в Нью-Йорке продолжалась почти две недели, спасатели нашли останки тел всех пятерых погибших людей.

Читайте также
Россия планирует воевать как минимум еще 3-4 года — The Telegraph
російські окупанти у Криму

Фото: Донецкая ОВА

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Война на Донбассе, Донецкая область, Нью-Йорк, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Враг атаковал Полтавскую область ракетами: есть попадание в промышленный объект
Вибухи, ППО
Падение Ил-76: Буданов обратил внимание на “ряд непонятных факторов”
Поиск длился две недели: в Нью-Йорке из-под завалов дома достали тела пятерых погибших
Серия взрывов в Харькове: объявлена воздушная тревога
Вибух, атака дронів, ракетна атака
Думал, что любимая погибла: история пленных пограничников Ильи и Алины
Прикордонники Ілля та Аліна
Зеленский о конфискации активов РФ: В этом месяце мы приблизились к решению
Володимир Зеленський

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь