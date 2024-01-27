Поиск длился две недели: в Нью-Йорке из-под завалов дома достали тела пятерых погибших

В Нью-Йорке Донецкой области завершена поисковая операция после российской атаки управляемыми авиабомбами. Всего вытащили тела пяти погибших из-под завалов разрушенного дома.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Атака на Нью-Йорк 15 января 2024

Днем 15 января российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на трехэтажку в Нью-Йорке Донецкой области. Тогда в результате вражеской атаки три человека получили ранения, а пять людей остались под завалами.

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По информации Донецкой ОВА, поисковая операция в Нью-Йорке продолжалась почти две недели, спасатели нашли останки тел всех пятерых погибших людей.

Фото: Донецкая ОВА

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