Конкуренты мирового рынка: в Минобороны назвали цель на 2024 год в области ОПК

В течение прошлого года Украина смогла увеличить отечественное производство техники и вооружения. Впрочем, в течение текущего года планируется продолжение увеличения производства.

Об этом в интервью NV рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины образца 2023 года значительно прогрессивнее и производительнее, чем в 2022 году.

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Вместе с тем, амбициозной целью на 2024 год является увеличение производства.

Генерал-лейтенант Гаврилюк говорит, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу по наращиванию возможностей украинского ОПК, что предусматривает изготовление различных типов вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов. Кроме того, речь идет о как можно большей локализации и масштабировании производства именно внутри Украины.

По словам заместителя министра обороны, государственный бюджет Украины на 2024 год предусматривает 257 млрд гривен на такую статью расходов, как “вооружение, военная техника и боеприпасы” для ВСУ. Он указывает, что немало финансового ресурса будет направлено на загрузку производственных мощностей украинского ОПК.

Гаврилюк напомнил, что сегодня для государства отечественная оборонная промышленность находится в приоритете, особенно, учитывая вызовы российско-украинской войны и потребности украинской армии.

— Наш ОПК способен стать локомотивом всей нашей экономики. Кроме того, стимулируя развитие и эволюцию собственной оборонки, таким образом мы создаем и конкурентных игроков для мирового рынка вооружений, — говорит генерал.

Замминистра добавляет: чтобы производители из Украины чувствовали себя уверенно и видели собственные среднесрочные и долгосрочные перспективы, их нужно обеспечить долгосрочными контрактами. Гаврилюк отмечает, что наличие этих гарантированных государством контрактов является реальной возможностью модернизации производства, а также запуска линий новой продукции, создания рабочих мест и стимуляции рынка труда.

— Это потребность на соответствующие специальности. А значит — задача на подготовку специалистов для ОПК для наших высших и профессиональных учебных заведений. Это цикл, который позволит оживить многие отрасли экономики, — говорит он.

Заместитель министра обороны указывает, что на этапе ускорения развития отечественной оборонки поддержка партнеров, финансовые и технологические инвестиции являются сверхважными.

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